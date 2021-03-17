Koca iddiası: Menzilcilerden bıktı, Erdoğan gitmesine karar verdi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taleplerini kabul ettirememesi ve bunun yanı sıra bakanlıktaki farklı cemaatlerden kadroların çekişmeleri nedeniyle istifasının cebinde olduğu öne sürülüyor.
Son dönemde adı istifa edeceği söylentileriyle anılan bakanlar arasında sıkça geçen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı bu noktaya getiren sebeplere ilişkin çarpıcı iddialar ortaya atıldı.
Odatv'de yayınlanan "Fahrettin Koca gidici" başlıklı yazıya göre Bakan Fahrettin Koca, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunduğu taleplerinin karşılanmaması ve her defasında “İşin sağlık yönü önemli ama siyasi yönü de gözden çıkarılamaz” gerekçesiyle geri çevrilmesi üzerine rahatsız olmaya başladı.
Yazıya göre İskenderpaşa cemaatine yakınlığıyla bilinen Bakan Koca, Bakanlık yönetimindeki farklı cemaatlere mensup bürokratların çıkar çekişmeleri nedeniyle de koltuğu bırakmak istiyor.
Yazının devamında bu iddia şu ifadelerle dile getirildi:
"Neler yaşıyoruz: Ortada bir Nakşibendi tarikatı var.
Bu tarikatın İskenderpaşa ile Menzilci grupları “parsa kapma” yüzünden birbiriyle geçinemiyor iyi mi? Ne hallere düştük ayol… Daha yeni yaşamadık mı baş belası Fetullah Gülen cemaatinin neler yaptığını? Akıllanmıyoruz biz… Neyse, kaderi bu toprakların bu...
Yani çocuklar, duyduğuma göre artık Fahrettin Koca koltuğu bırakıp gitmek istiyor. Sayın Cumhurbaşkanı izin verecek mi?
Evet, Erdoğan da gitmesinin doğru olacağına karar verdi.
Bu arada…
Bakan Fahrettin Koca Bey ile aynı sıkıntılı durumda olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da “istifası” kabul edilen ikinci bakan…
Bakalım Ankara’da daha neler olacak, hangi bakanlar gidecek..."
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