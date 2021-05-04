Kabızlığa iyi gelen tarif: Pırasa salatası

04 Mayıs 2021 Salı, 00:00

Bağırsak problemi yaşayanlar için kabızlık çok rahatsız edici ve moral bozucu bir sonuçtur. Sağlıklı bağırsak aslında sağlıklı vücut demektir. Kabız olmamak için doğru beslenme, hareketlilik önemli unsurlardır. Bağırsak hareketlerinin zor veya normalden daha az gerçekleştiği duruma kabızlık yada bir diğer adı (konstipasyon) denir.

Akdeniz mutfağının önemli yiyecekleri arasında yer alan pırasa, özellikle böbreklerimiz ve sindirim sistemimiz için de son derece faydalı bir gıda maddesidir. Pek fazla bilinmese de, şiddetli kabızlık çekenler için pırasa salatası, bu konuda önemli bir çözüm getiriyor.

“Lahana, pırasa, kereviz, ıspanak, karnabahar gibi sebzelerin bol olduğu günleri yaşıyoruz” diyen Dr. Fevzi Özgönül, “Bu sebzelerin her biri ayrı bir şifa, sağlık kaynağı.Fakat günümüzde bu tür besinlerin varlığını bile unutur olduk” dedi.

Özgönül, “Günümüzde kıymetini bilemediğimiz sebzelerden biri de pırasa. Sağlık kaynağı bu sebze, potasyum, kalsiyum, demir ve fosfor bakımından oldukça zengin bir gıda maddesidir. Aynı zamanda, bol miktarda A, B1, B2 C ve E vitamini içerir. Pırasa, bütün bu özelliklerinin yanında hem böbreklerinizin rahat çalışmasına yardımcı olur, hem de içeriğinde bulunan taş oluşumunu engelleyici etkin madde sayesinde böbrek taşlarının oluşumunu da önler” ifadelerini kullandı.

Pırasanın faydalarına değinen Özgönül sözlerini şöyle sürdürdü:

“Pırasa ,safra kesesinin düzenli ve rahat çalışmasını sağlar. İdrar söktürür. Şurubu göğsü yumuşatır, öksürüğü keser. İştahsızlığı giderir. Mide rahatsızlıklarına iyi gelir. Romatizma, mafsal ağrıları, damar sertliği, böbrek hastalıkları, üremi ve idrar tutukluğunda faydalıdır. Suyu yüzdeki sivilce ve lekelere faydalıdır. Sinirleri kuvvetlendirir. Basur memeleri için faydalıdır. Arı sokmasında da kullanılır.”

Sık sık tüketilecek pırasa yemeği, bağırsak florasını hem düzene sokacak, hem de kabızlığı yavaş yavaş ortadan kaldıracaktır. Eğer, kabızlık biyolojik bir sebebe dayanmıyor ise, beslenme şeklini değiştirmek gerekir.

Kabızlık sorunu yaşayanlara önerilen pırasa salatasının tarifi ise şu şekilde:

MALZEMELER

Pırasanın yeşil sapı

Sıcak su

Limon

Zeytinyağı

Kayatuzu

YAPILIŞI

Pırasanın yeşil saplarını iyice yıkayın , sonra 4 parmak kalınlığında doğrayın,Bir kapta bir tutam kaya tuzu ile ovun,Üzerine sıcak suyu dökün 5 dakika bekleyin,Suyunu süzün,Sonra limon sıkıp zeytin yağı ekleyip salata gibi tüketin.