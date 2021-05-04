Kabızlığa iyi gelen tarif: Pırasa salatası
Zaman zaman pek çok kişi kabızlık sorunu yaşayabilir. Uzun süreli yaşanan kabızlık ise yaşam kalitesini olumsuz etkiler. Vitamin ve potasyum kaynağı olan pırasa, aynı zamanda kabızlığa getirdiği çözümle de biliniyor. İşte pırasanın kabızlığa etkileri...
Bağırsak problemi yaşayanlar için kabızlık çok rahatsız edici ve moral bozucu bir sonuçtur. Sağlıklı bağırsak aslında sağlıklı vücut demektir. Kabız olmamak için doğru beslenme, hareketlilik önemli unsurlardır. Bağırsak hareketlerinin zor veya normalden daha az gerçekleştiği duruma kabızlık yada bir diğer adı (konstipasyon) denir.
Akdeniz mutfağının önemli yiyecekleri arasında yer alan
pırasa, özellikle böbreklerimiz ve sindirim sistemimiz için de son derece
faydalı bir gıda maddesidir. Pek fazla bilinmese de, şiddetli kabızlık çekenler için pırasa
salatası, bu konuda önemli bir çözüm getiriyor.
“Lahana, pırasa, kereviz, ıspanak, karnabahar gibi sebzelerin
bol olduğu günleri yaşıyoruz” diyen Dr. Fevzi Özgönül, “Bu sebzelerin her biri
ayrı bir şifa, sağlık kaynağı.Fakat günümüzde bu tür besinlerin varlığını bile
unutur olduk” dedi.
Özgönül, “Günümüzde kıymetini bilemediğimiz sebzelerden biri
de pırasa. Sağlık kaynağı bu sebze, potasyum, kalsiyum, demir ve fosfor
bakımından oldukça zengin bir gıda maddesidir. Aynı zamanda, bol miktarda A,
B1, B2 C ve E vitamini içerir. Pırasa, bütün bu özelliklerinin yanında hem
böbreklerinizin rahat çalışmasına yardımcı olur, hem de içeriğinde bulunan taş
oluşumunu engelleyici etkin madde sayesinde böbrek taşlarının oluşumunu da
önler” ifadelerini kullandı.
Pırasanın faydalarına değinen Özgönül sözlerini şöyle sürdürdü:
“Pırasa ,safra kesesinin düzenli ve rahat çalışmasını sağlar.
İdrar söktürür. Şurubu göğsü yumuşatır, öksürüğü keser. İştahsızlığı giderir.
Mide rahatsızlıklarına iyi gelir. Romatizma, mafsal ağrıları, damar sertliği,
böbrek hastalıkları, üremi ve idrar tutukluğunda faydalıdır. Suyu yüzdeki
sivilce ve lekelere faydalıdır. Sinirleri kuvvetlendirir. Basur memeleri için
faydalıdır. Arı sokmasında da kullanılır.”
Sık sık tüketilecek pırasa yemeği, bağırsak florasını hem
düzene sokacak, hem de kabızlığı yavaş yavaş ortadan kaldıracaktır. Eğer,
kabızlık biyolojik bir sebebe dayanmıyor ise, beslenme şeklini değiştirmek
gerekir.
Kabızlık sorunu yaşayanlara önerilen pırasa salatasının
tarifi ise şu şekilde:
MALZEMELER
Pırasanın yeşil sapı
Sıcak su
Limon
Zeytinyağı
Kayatuzu
YAPILIŞI
Pırasanın yeşil saplarını iyice yıkayın , sonra 4 parmak kalınlığında doğrayın,Bir kapta bir tutam kaya tuzu ile ovun,Üzerine sıcak suyu dökün 5 dakika bekleyin,Suyunu süzün,Sonra limon sıkıp zeytin yağı ekleyip salata gibi tüketin.
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