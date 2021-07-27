Kaçak göçmen operasyonu: 709 kişi yakalandı

27 Temmuz 2021 Salı, 12:29

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen kaçak göçmenlerle ilgili 15-25 Temmuz arasında geniş çaplı bir çalışma yaptı.





İstanbul'un 11 ilçesinde Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında yapılan uygulamalara, ilçe emniyet müdürlükleri ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.

Düzensiz göçmen uygulamalarında, Maltepe ve Bakırköy ilçelerinin sahil kesiminde yurda kaçak girdikleri belirlenen ve yasal oturma izni bulunmayan 214’ü Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 709 düzensiz göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, haklarında yürütülen idari işlemlerin ardından İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen kaçak göçmenlerin, Afganistan ve Pakistan ağırlıklı olmak üzere çoğunluğunun Ortadoğu kökenli olduğu kaydedildi.