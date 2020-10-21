Kaçak işçi çalıştırana af geliyor
AKP'nin kayıt dışı işçi çalıştıran patronlara af getiren torba yasa teklifine tepki gösteren Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Meclis'te işçilerin temsil edilmediğine dikkat çekerek "Meclis'te yoksan, orada senin derdini anlatacak kişi de yok" dedi.
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Yol-İş Sendikasının Türk-İş Genel Merkezi'nde yapılan Başkanlar Kurulu Toplantısı'nın açılışında konuştu.
AKP'nin TBMM'ye getirdiği torba yasa teklifine tepki gösteren Atalay, "Pakette 25 yaş altına esnek çalışma var. Bu, kıdem tazminatı hakkının tırpanlanması demek. Bunun dışında ne var? Emeklilik hakkının sınırlandırılması var, kayıt dışı istihdama göz yumulması var." dedi.
Türkiye'de 17 milyon çalışandan sadece 2 milyonunun sendikal örgütlülüğünün olduğunu belirten Atalay, salgın sürecinde en büyük bedeli, işsizlerin ve örgütsüz çalışanların ödediğini söyledi.
MECLİS SERMAYE AĞIRLIKLI
İşçi, memur ve emeklilerin, toplumun yüzde 70'ini oluşturduğunu ama bu kesimlerin Meclis'te aynı oranda temsilcisinin bulunmadığını dile getiren Atalay, şöyle konuştu:
"Meclis'te yoksan, orada senin derdini anlatacak kişi de yok. Orası işveren ve sermaye ağırlıklı bir Meclis. Tulum giymiş adam orada olmazsa, bizim derdimizi, sıkıntımızı başkaları bizim gibi anlatamaz. Bu bir eksiklik. Bu eksikliği Türk-İş olarak dar gelirli, emekçiler başta olmak üzere tüm kesimlere ulaşarak gidermeye çalışıyoruz. Birkaç ay önce kıdem tazminatıyla ilgili düzenleme gündeme geldiğinde de mücadele yürüttük. O süreçte hem mücadele hem müzakere yürüttük. Her ortamda bu konuyu gündeme getirdik. Tehlike geçti mi, hayır. Rafa kaldırdılar. Bir daha gündeme getirirlerse mücadeleye kaldığımız yerden devam ederiz. Kıdem tazminatı yoksa sendikacılık yapmanın da anlamı yok."
KAÇAK İŞÇİ ÇALIŞTIRANA AF
Atalay, TBMM'ye sunulan torba yasa teklifine de değinerek, "Baktığımız zaman pakette 25 yaş altına esnek çalışma var. Bu, kıdem tazminatı hakkının tırpanlanması demek. Bunun dışında ne var, emeklilik hakkının sınırlandırılması var. Başka ne var, kayıt dışı istihdama göz yumulması var. Ülkemizde kayıt dışı istihdam oranı yüzde 34 düzeyinde. Yani her üç kişiden biri sigortasız ve güvencesiz çalıştırılıyor. Paketle kayıt dışı işçi çalıştıran işverene adeta af var." değerlendirmesinde bulundu.
HÜKÜMET SÖZÜNÜ TUTMADI
Taşeron işçilerin kadroya alınması için ilk mücadeleyi Yol-İş Sendikasının başlattığına dikkati çeken Atalay, yüz binlerce taşeron işçisinin kadroya alınmasının, bu mücadelenin ürünü olduğunu belirtti.
O süreçte KİT'lerde çalışan 80 bine yakın işçinin kadroya alınmadığına işaret eden Atalay, hükümet yetkililerin daha sonra verdiği sözlere rağmen aradan geçen sürede bu işçilerin bir türlü kadroya alınmadığını vurguladı.
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