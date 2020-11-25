KADES'ten ihbarda bulundu, gelen polise 'Sistemi denedim' dedi

Burdur'da N.Ö. isimli kadın, cep telefonundaki Kadın Destek Uygulaması'ndan (KADES) yardım isteyince polis, alarma geçti. İhbar sonrası N.Ö., evine gelen polislere, sistemi denemek için ihbarda bulunduğunu söyledi. Ekipler, kadına uyarıda bulundu.

DHA
25 Kasım 2020 Çarşamba, 11:46
KADES'ten ihbarda bulundu, gelen polise 'Sistemi denedim' dedi
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Burdur'da Karasenir Mahallesi'nde yaşayan N.Ö. isimli kadın, kadınlar ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri engellemek amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan KADES uygulamasına cep telefonundan girip yardım istedi.

Polise düşen ihbardan sonra kadının yaşadığı eve ekipler sevk edildi. Ancak N.Ö., gelen polislere "sistemi denemek için ihbarda bulunduğunu" söyledi.

Polis ekipleri, kadını uyardıktan sonra adresten ayrıldı.
 


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