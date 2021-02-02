Kadıköy'de biber gazlı, plastik mermili müdahale!
Boğaziçi Üniversitesi’ndeki dün yaşanan gözaltıların ardından, emek ve demokrasi güçleri tarafından bugün akşam saatlerinde Kadıköy Rıhtım'da yapılması planlanan eyleme, polis sert müdahalede bulundu. Eyleme katılmak üzere yola çıkan bazı Boğaziçili öğrenciler, üniversite yakınındaki otobüs durağında gözaltına alındı, bazı öğrenciler de “yasak” denilerek Kadıköy vapuruna alınmadı. Kadıköy Rıhtım'daki eylemde, çok sayıda öğrenci ve yurttaş gözaltına alınırken, yoğun biber gazı nedeniyle yurttaşlar zor anlar yaşadı.
Boğaziçi Üniversitesi’nde yapılan dünkü eylemde 159 kişinin gözaltına alınması bugün Kadıköy’de planlanan eylemde protesto edilmek istendi. Demokratik kitle örgütleri ve birçok siyasi parti temsilcisi, engellemelere rağmen Rıhtım’da toplanmaya başladı.
Valiliğin ve Kaymakamlığın yasakladığı eylemde, toplanan yurttaşlara polis müdahale etti.
Polis, eylemin Kadıköy Kaymakamlığı’nca yasaklandığı belirtirek “Toplum sağlığını korumak açısından sosyal mesafe ve maske kuralına uyalım. Kadıköy Kaymakamlığı’nca yapılacak olan gösteri ve yürüyüşler için yasaklama kararı alınmıştır, lütfen dağılın. Dağılmadığınız takdirde müdahale edilecektir” anonsu geçti.
Polis, anonslar ardından biber gazlı ve plastik mermili müdahalede bulundu. Polis, eylemdeki öğrencileri ve yurttaşları gözaltına almaya başladı.
EYLEMLER ARA SOKAKLARDA
Biber gazı ve plastik mermi kullanılarak yapılan müdahalenin ardından ara sokaklara kaçan öğrencilerden bazıları gözaltına alındı. Eylem ara sokaklarda sürüyor.
ATAY, GÖZALTINA ALINMAK İSTENDİ
Kadıköy'deki eyleme destek vermek isteyen Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay, müdahale sırasında polis tarafından darbedilip gözaltına alınmak istendi.
YURTTAŞLARDAN TEPKİ
Kadıköy'de yaşayan yurttaşlar, polisin öğrencilere ve yurttaşlara karşı sert müdahalesini protesto etmek için ve camlarından tencere, tava çaldı.
VALİLİK VE KAYMAKAMLIKTAN YASAK AÇIKLAMASI
Emek, barış ve demokrasi güçleri, dün Boğaziçi üniversitesindeki polis ablukası ve öğrencilerin gözaltına alınmasına karşı saat 18'de Kadıköy'e eylem çağrısı yapmış, İstanbul Valiliği'nin açıklamasının ardından Kadıköy Kaymakamlığı bugün ilçede 7 gün süreyle her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşünü yasaklamıştı.
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