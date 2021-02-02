Kadıköy'de biber gazlı, plastik mermili müdahale!

02 Şubat 2021 Salı, 17:40

Boğaziçi Üniversitesi’nde yapılan dünkü eylemde 159 kişinin gözaltına alınması bugün Kadıköy’de planlanan eylemde protesto edilmek istendi. Demokratik kitle örgütleri ve birçok siyasi parti temsilcisi, engellemelere rağmen Rıhtım’da toplanmaya başladı.

Valiliğin ve Kaymakamlığın yasakladığı eylemde, toplanan yurttaşlara polis müdahale etti.

Polis, eylemin Kadıköy Kaymakamlığı’nca yasaklandığı belirtirek “Toplum sağlığını korumak açısından sosyal mesafe ve maske kuralına uyalım. Kadıköy Kaymakamlığı’nca yapılacak olan gösteri ve yürüyüşler için yasaklama kararı alınmıştır, lütfen dağılın. Dağılmadığınız takdirde müdahale edilecektir” anonsu geçti.



Polis, anonslar ardından biber gazlı ve plastik mermili müdahalede bulundu. Polis, eylemdeki öğrencileri ve yurttaşları gözaltına almaya başladı.

EYLEMLER ARA SOKAKLARDA

Biber gazı ve plastik mermi kullanılarak yapılan müdahalenin ardından ara sokaklara kaçan öğrencilerden bazıları gözaltına alındı. Eylem ara sokaklarda sürüyor.

ATAY, GÖZALTINA ALINMAK İSTENDİ

Kadıköy'deki eyleme destek vermek isteyen Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay, müdahale sırasında polis tarafından darbedilip gözaltına alınmak istendi.

YURTTAŞLARDAN TEPKİ

Kadıköy'de yaşayan yurttaşlar, polisin öğrencilere ve yurttaşlara karşı sert müdahalesini protesto etmek için ve camlarından tencere, tava çaldı.

VALİLİK VE KAYMAKAMLIKTAN YASAK AÇIKLAMASI

Emek, barış ve demokrasi güçleri, dün Boğaziçi üniversitesindeki polis ablukası ve öğrencilerin gözaltına alınmasına karşı saat 18'de Kadıköy'e eylem çağrısı yapmış, İstanbul Valiliği'nin açıklamasının ardından Kadıköy Kaymakamlığı bugün ilçede 7 gün süreyle her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşünü yasaklamıştı.







