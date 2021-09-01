Kadıköy'de opera sanatçısı Dağüstün'e saldırdığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı
Kadıköy'de 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserde sahne alan opera sanatçısı Güvenç Dağüstün'e saldırdığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kadıköy'de 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Özgürlük Parkı Amfi Sahnesi'ndeki konserde sahne alan opera sanatçısı Güvenç Dağüstün'ün parkta yürüdüğü sırada bazı kişiler tarafından yumruklu saldırıya uğraması üzerine Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Polis ekipleri olaya karıştığı değerlendirilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Yakalanan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri ve diğer şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmalar devam ediyor.
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