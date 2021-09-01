Kadıköy'de opera sanatçısı Dağüstün'e saldırdığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı

01 Eylül 2021 Çarşamba, 08:58

Kadıköy'de 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Özgürlük Parkı Amfi Sahnesi'ndeki konserde sahne alan opera sanatçısı Güvenç Dağüstün'ün parkta yürüdüğü sırada bazı kişiler tarafından yumruklu saldırıya uğraması üzerine Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Polis ekipleri olaya karıştığı değerlendirilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yakalanan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri ve diğer şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmalar devam ediyor.