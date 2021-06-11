Kadıköy'de Şebnem hemşirenin şüpheli ölümü

11 Haziran 2021 Cuma, 15:56

İzmir'de hemşire olarak çalışan Şebnem Köker, erkek arkadaşı olduğu iddia edilen T.B. ile 7 Haziran'da Kadıköy Moda'da bulunan pansiyona geldi.

İkili arasında iddiaya göre tartışma çıktı. Şebnem Köker, sabaha karşı 03.00 sıralarında pansiyonun 3. katından zemin katta bulunan demir parmaklıkların üzerine düşerek hayatını kaybetti.

GÖZALTINA ALINIP BIRAKILDI

Polis olayla ilgili T.B'yi gözaltına aldı. Polis merkezine götürülerek ifadesi alınan T.B serbest bırakıldı. Olaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.







