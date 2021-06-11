Kadıköy'de Şebnem hemşirenin şüpheli ölümü

Kadıköy'de kaldığı pansiyonun 3. katından düşen hemşire Şebnem Köker (29) hayatını kaybetti. Genç kadının ölümü Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

DHA
11 Haziran 2021 Cuma, 15:56
Kadıköy'de Şebnem hemşirenin şüpheli ölümü
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İzmir'de hemşire olarak çalışan Şebnem Köker, erkek arkadaşı olduğu iddia edilen T.B. ile 7 Haziran'da Kadıköy Moda'da bulunan pansiyona geldi.

İkili arasında iddiaya göre tartışma çıktı. Şebnem Köker, sabaha karşı 03.00 sıralarında pansiyonun 3. katından zemin katta bulunan demir parmaklıkların üzerine düşerek hayatını kaybetti.

GÖZALTINA ALINIP BIRAKILDI

Polis olayla ilgili T.B'yi gözaltına aldı. Polis merkezine götürülerek ifadesi alınan T.B serbest bırakıldı. Olaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.




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