Meclis komisyonunda kadın cinayetlerini önlemeye bir türlü sıra gelmiyor

04 Haziran 2021 Cuma, 04:00

TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Belirlenmesi Araştırma Komisyonu’nda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a seslenen AKP Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir, şiddetin “Allah’ın insana verdiği bir duygu” olduğunu savunarak “Şiddetin eğitilmesini belki konuşmak lazım” dedi. Bakan Selçuk da bu öneriye, “Aslında şiddet nötr bir enerjidir. Yani biz bunu atölyede yönlendirirsek sevk dışarıya bir saldırganlık olarak gitmez. O, bir spor olarak gider, bir sanatsal eylem olarak hayata geçer” karşılığını verdi.

TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Belirlenmesi Araştırma Komisyonu, önceki gün AKP Malatya Milletvekili Öznur Çalık başkanlığında toplandı. Toplantıya Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da katıldı. Burada Bakan Selçuk’a soru sormak için söz alan AKP Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir, şiddetin “Allah vergisi bir duygu” olduğunu savunarak “Şiddet Allah’ın insana verdiği bir duygu, özellik, düşünce vesaire. Şiddetten yalıtılmış bir dünya düşünsek de uygulayamayız” dedi.

BUDİZM, ENERJİ, MYANMAR

Budizm dinini de hedef alan Özdemir, “En şiddetten yalıtılmış din, bugün Hollywood yıldızlarının güruh güruh gittikleri Budizm. Biz de onların Myanmar’da Müslümanlara ne yaptıklarını ve nasıl şiddet uyguladıklarını görüyoruz” dedi. Savunma amaçlı şiddet önerisini sunan Özdemir, “Şiddetin eğitilmesini belki konuşmak lazım. Yani kocasının karısına uyguladığı şiddet evet, önlenmesi gereken bir şiddettir ama ülkenize saldırıldığında sizin savunma amacıyla kullanacağınız şiddet gerekli bir şiddettir. Burada bunun eğitilmesi lazım” ifadelerini kullandı. Bunun üzerine Bakan Selçuk da “Aslında şiddet nötr bir enerjidir. Siz o enerjiyi nereye sevk ederseniz onun hayrına çalışır. Yani biz bunu atölyede yönlendirirsek, sevk edersek o enerji, dışarıya bir saldırganlık olarak gitmez. O, bir spor olarak gider, bir sanatsal eylem olarak hayata geçer. Dolayısıyla oradaki enerji nötr. Yani nereye sevk ettiğimize bağlı, bu da eğitimle çok alakalı” karşılığını verdi.