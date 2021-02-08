Kadıköy'deki Boğaziçi eylemlerinde gözaltına alınan 61 kişi adliyeye sevk edildi

Kadıköy'deki Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde gözaltına alınan 61 kişi, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

DHA
08 Şubat 2021 Pazartesi, 07:33
Kadıköy'deki Boğaziçi eylemlerinde gözaltına alınan 61 kişi adliyeye sevk edildi
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Kadıköy'de Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde gözaltına alınan 61 kişi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından otobüslerle getirildikleri Bayrampaşa Devlet Hastanesi ve Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolleri tamamlanan 61 şüpheli Kartal'da bulunan Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.



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