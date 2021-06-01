Kadın A Milli Takımı’nın Bulgaristan maçı kadrosu belli oldu
Kadın A Milli Takımı'nın Bulgaristan ile oynayacağı maçın kadrosu belli oldu.
Kadın A Milli Takımı’nın 14 Haziran 2021 tarihinde İstanbul’da Bulgaristan ile oynayacağı hazırlık müsabakasının aday kadrosu açıklandı. İşte kadro:
Video Haberler
- Peş peşe ortaya çıktı! Cep telefonuna kaydettiler
- Eşiyle tartıştı, kayınbiraderinin aracına çarptı
- Cem Yılmaz nafakanın azaltılmasını istedi
- CHP'li Odabaşı'ndan Tevfik Göksu'ya 'Altıyol' yanıtı
- Trafikte skandal görüntüler! O anları kayda aldılar
- Yanan binanın 2. katından böyle atladı
- Film ekibini taşıyan minibüs kaza yaptı: 9 yaralı
- Polise saldıran şüpheli ayağından böyle vuruldu
- Deprem konut alanında ağaç katliamı
- Pendik'te velayet saldırısı: Yol kesip dehşet saçtılar
En Çok Okunan Haberler
- Kapalıçarşı esnafından korkutan dolar ve altın öngörüsü
- Erdoğan'dan sonraki 'cumhurbaşkanı' adayını açıkladı
- Ziya Selçuk, okulların açılacağı tarihi açıkladı
- Sedat Peker'den Doğu Perinçek'in sözlerine yanıt
- Sedat Peker'den Davutoğlu'na yanıt
- 14 mermilik saldırı raftan indi
- Davutoğlu'ndan 'Suriye'ye giden silahlar' açıklaması
- Selvi'nin Erkam Yıldırım 'kulis'i alay konusu oldu
- Paranın izini sürdü: Ağar ailesinin diğer işleri
- Babasının zincirlediği 6 yaşındaki çocuk açlıktan öldü