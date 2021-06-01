Kadın A Milli Takımı’nın Bulgaristan maçı kadrosu belli oldu

Kadın A Milli Takımı'nın Bulgaristan ile oynayacağı maçın kadrosu belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
01 Haziran 2021 Salı, 17:41
Kadın A Milli Takımı’nın Bulgaristan maçı kadrosu belli oldu
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Kadın A Milli Takımı’nın 14 Haziran 2021 tarihinde İstanbul’da Bulgaristan ile oynayacağı hazırlık müsabakasının aday kadrosu açıklandı. İşte kadro: 


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