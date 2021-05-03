Fenerbahçe Öznur Kablo - Galatasaray finalinin programı açıklandı

03 Mayıs 2021 Pazartesi, 19:07

Fenerbahçe Öznur Kablo ile Galatasaray'ın mücadele edeceği Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisinin programı belli oldu. Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, serinin ilk iki maçı 6 ve 8 Mayıs'ta Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak. Üç maçı kazanan takımın şampiyon olacağı serinin üçüncü karşılaşması, Galatasaray'ın ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Gerekmesi halinde dördüncü maç Sinan Erdem'de, beşinci karşılaşma ise Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak.

Ligde en fazla şampiyonluk kazanan iki ekibin karşılaşacağı final müsabakaları öncesinde Fenerbahçe Öznur Kablo'nun 14, Galatasaray'ın ise 13 şampiyonluğu bulunuyor.

Final serisinin programı şöyle:

6 Mayıs Perşembe 16.00: Fenerbahçe Öznur Kablo-Galatasaray (Metro Enerji)

8 Mayıs Cumartesi 16.00: Fenerbahçe Öznur Kablo-Galatasaray (Metro Enerji)

11 Mayıs Salı 15.00: Galatasaray-Fenerbahçe Öznur Kablo (Sinan Erdem)

13 Mayıs Perşembe 15.00: Galatasaray-Fenerbahçe Öznur Kablo (Sinan Erdem)

16 Mayıs Pazar 16.00: Fenerbahçe Öznur Kablo-Galatasaray (Metro Enerji)



