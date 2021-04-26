Eski Survivor yarışmacısı Aycan Yanaç, Türkiye'de ilk maçına çıktı
Survivor 2020'de yarışmasıyla popülerlik kazanan kadın futbolcu Aycan Yanaç, Nürnberg'den transfer olduğu ALG Spor'da ilk karşılaşmasını oynadı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Turkcell Kadın Futbol Ligi Sağlık Çalışanları Sezonu karşılaşmalarında, bu sene ALG Spor'a transfer olan Survivor 2020 yarışmacısı Aycan Yanaç ilk defa forma giydi.
Almanya'nın FC Nürnberg takımından ALG Spor'a transfer olan milli futbolcu Aycan Yanaç, ALG Spor'un Kireçburnu'nu 7-0 mağlup ettiği karşılaşmada sahaya çıktı. Karşılaşmada yedek listesinde bulunan Aycan Yanaç, maçın 50'nci dakikasında skor 4-0'ken Vusula Seyfaddinova'nın yerine oyuna girdi. Forvet mevkiinde oynayan Aycan Yanaç, oyunda olduğu sürede topla çok fazla buluşmazken, yaptığı koşularla takım arkadaşlarına boş alanlar oluşturdu.
Nürnberg Kulübü'nde oynarken geçen yıl Survivor yarışmasına katılan Aycan Yanaç, bu nedenle Kadın A Milli Takım yöneticileriyle sorun yaşamıştı. Survivor yarışmasından sonra A Milli Takıma davet edilmeyen Aycan Yanaç, geçen yıl Ağustos ayında ALG Spor'a transfer olmuştu.
Video Haberler
- “Ankara sadece Cengiz’in midir?”
- Ukrayna’da Rus bayrağı krizi
- Vah ülkem vah, vah! Bitti, program bitti
- Beyoğlu'nda silahlı saldırı! Kucağımda çocuk var
- Kısıtlamada polisin muaflarla imtihanı
- Feci kaza! Yaralılar var
- İzmir'de boş arazide kurulan çadırda skandal görüntüler
- Sarıklı cübbeli kişi, sigara içenlere bağırdı
- Kısıtlamada evinden uzak marketlere gidenlere ceza
- Sürücüsüz at arabası trafiği birbirine kattı
En Çok Okunan Haberler
- Kabine öncesi flaş 'AVM' ve 'okul' açıklaması
- Rusya duyurdu: Hasım ülkeler listesi hazırlıyoruz
- Kaftancıoğlu’ndan sosyal medyadaki videoya sert tepki
- A Haber mikrofon uzattığına pişman oldu
- Erdoğan'ın danışmanından 'açıktan savaş' mesajı
- Bill Gates, Covid-19'un biteceği tarihi açıkladı
- Hilal Kaplan-Gelecek kavgası
- 'Bill Gates, kripto para değil, Trakya'da toprak alıyor'
- VeBitcoin'in CEO'sunun ifadesi ortaya çıktı
- Biden'ın tasarısı Bitcoin'i vurmaya devam ediyor