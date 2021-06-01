Kadın gazetecilere yönelik hak ihlalinde Türkiye ilk sıralarda

01 Haziran 2021 Salı, 13:19

Gazetecilikte Kadın Koalisyonu (CFWIJ), kadın gazetecilere yönelik tehdit, saldırı ve hak ihlalleri raporunu yayımladı.

Koalisyonun mayıs ayı raporunda, kadın gazetecilere yönelik en çok vaka kaydedilen ülkeler arasında Türkiye'nin de olduğu belirtildi.

Raporda, "Türkiye’de Mayıs ayında toplam beş kadın gazeteci sahada haber takibi yaparken fiziksel saldırıya uğradı. Çoğu kitlesel hareketlerde Emniyet Genel Müdürlüğü’nün (EGM) yeni yayınladığı genelge gerekçe gösterilerek polis tarafından şiddete uğradı, haber takibi engellendi" denildi.

CFWIJ raporunda şu ifadeler yer aldı:

"•70 kadın gazeteci şiddete, tehdide veya tacize maruz kaldı.

•Filistin’de bir kadın gazeteci öldürüldü.

•En çok vaka kaydedilen üç ülke Belarus, Filistin ve Türkiye oldu.

•Mayıs ayında dünya genelinde kadın gazetecilere yönelik en çok gözaltı vakası kaydedildi. Belarus’ta dokuz kadın gazeteci gözaltına alındı. Ülke gözaltı sıralamasında ilk sırada yer alıyor.

•Türkiye’de Mayıs ayında toplam beş kadın gazeteci sahada haber takibi yaparken fiziksel saldırıya uğradı. Çoğu kitlesel hareketlerde Emniyet Genel Müdürlüğü’nün (EGM) yeni yayınladığı genelge gerekçe gösterilerek polis tarafından şiddete uğradı, haber takibi engellendi.

•Türkiye’de Mayıs ayında pandemi nedeniyle ülke genelinde uygulanan kapanmadan dolayı üç kadın gazeteci hakim karşısına çıktı.

•Türkiye’de bu ay İsrail-Filistin çatışması sırasında Şalom Gazetesi yazarı Karel Valansi, hükümet yanlısı basın kuruluşlarının ırkçı saldırılarına hedef gösterildi."