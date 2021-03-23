Kadın hakları savunucusu Neval el Seddavi yaşamını yitirdi

23 Mart 2021 Salı, 02:00

Mısır medyasında bir süredir hasta olduğuna dair haberler çıkan el Seddavi’nin ölüm nedeni açıklanmadı.

Mısırlı feminist yazar Neval El Seddavi 1931 yılında doğdu.

60’a yakın kitap...

1955’te Kahire’de tıp fakültesinden mezun oldu.

Şimdiye kadar 60’a yakın kitabı yayımlanmış olan yazar, kadınların durumu ve toplumsal cinsiyet konusundaki düşüncelerinden dolayı Mısır hükümetinin baskılarından kurtulamadı.

1981’de Enver Sedat hükümeti tarafından cezaevine konuldu ve 1982’de serbest bırakıldığında Arap Kadınları Dayanışma Derneği’nin kurucuları arasında yer aldı.

Dernek 1991’de kapatıldı ve Seddavi de siyasal baskılara dayanamayarak yurtdışına çıktı.

ABD’deki üniversitelerde dersler veren yazar 1993-96 yıllarında Duke Üniversitesi’nde çalışmalarını sürdürdü.

Yazarın Türkçeye çevrilen Tanrı Nil Kıyısında Öldü adlı bir kitabı daha bulunmaktadır.