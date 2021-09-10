Kadın protestocuya 'Bırakın gitsin o....' diyen amir Meclis gündeminde

10 Eylül 2021 Cuma, 10:46

HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde Taksim'de kadınlara cinsiyetçi küfür ettiği iddia edilen polis amirini Meclis gündemine taşıdı.

Konuyla ilgili önerge hazırlayan Ersoy, İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararı sonrasında, özellikle kadınların her yerde hedef alınmasına, darp edilmesine, şiddete uğraması ve katledilmesine ortam sağlandığını belirterek "Kadınlar işyerlerinde, evlerinde, sokakta şiddete açık hale getirilerek, göz göre göre katledilmelerinin zemini hazırlanmıştır. Bunun somut bir örneği, 5 Eylül tarihinde Taksim'de, 1 Eylül Dünya Barış Günü için açıklama yapmak isteyen gruba polisin müdahalesi sırasında, bir polis amirinin, kadın protestocuyu kastederek 'Bırakın gitsin şu o....' demesidir. Bir kamu görevlisi tarafından alenen kameralar önünde bir kadına cinsiyetçi küfür etme cesaretinin olması, kadına yönelik şiddet ve istismarın “normalleştirme” politikalarının sonucu olarak yaşanmaktadır" dedi.

Ersoy, konuyla ilgili olarak Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

1. 5 Eylül tarihinde, 1 Eylül Dünya Barış Günü için Taksim’de bir araya gelen yurttaşlara orantısız bir biçimde müdahale etme emrini veren ve bir kadına, 'Bırakın gitsin şu o....' şeklinde cinsiyetçi küfür eden polis amiri hakkında herhangi bir yasal işlem başlatılmış mıdır?

2. Adalet Bakanlığı olarak, bir kadına, 'Bırakın gitsin şu o....' şeklinde cinsiyetçi küfür eden polis amirinin görevinde olması kadınlar açısından bir tehdit oluşturmayacak mıdır?

3.TCK md.125 uyarınca; “Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.” Hükmü söz konusudur. Kadın yurttaşa cinsiyetçi küfür eden polis memuru hakkında bu madde neden uygulanmamaktadır?

4. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunan, devlet memurlarının bu davranışları yaptıklarında memuriyetlerine son verilmesini düzenlemiştir. Kadına cinsiyetçi küfür eden polis şefi hakkında neden bu madde uygulanmamaktadır?











































