1 Mayıs'ta Taksim Meydanı’na yürümek istemeleri gerekçe gösterilerek 15 DİSK'li hakkında dava açıldı
Aralarında DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile DİSK Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu’nun da bulunduğu 15 DİSK’li hakkında, “1 Mayıs 2020’de Taksim Meydanı’na yürümek istedikleri” gerekçesiyle dava açıldı.
Salgın nedeniyle bu yıl ve geçen yılki 1 Mayıs’ta alanlarda kitlesel kutlamalar yapılamadı. Taksim ve Kazancı Yokuşu’nda sınırlı sayıda katılımla törenler gerçekleştirilebildi. Geçen yılki 1 Mayıs kutlamalarında DİSK heyeti, DİSK Genel Merkezi önünden Taksim Meydanı’na yürümek istemiş ancak polis tarafından gözaltına alınmışlardı. Arbede sırasında DİSK’in çelengi de parçalanmıştı. İlk duruşması yarın saat 09.30’da, İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.
‘YARGI KARARLARI YOK SAYILDI’
DİSK’ten yapılan açıklamada ise “Anayasal ve yasal hakları, yerel ve uluslararası mahkemelerde alınan onlarca yargı kararını yok sayarak, ‘Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü’ kutlamalarında Taksim 1 Mayıs alanının işçi sınıfına kapatılması kabul edilemez” denildi. DİSK yarın duruşma öncesinde Çağlayan Adliyesi önünde basın açıklaması da yapacak.
Video Haberler
- Erdoğan, Görevi devraldığımda ağaç mağaç yoktu dedi
- Otobüste skandal olay! Polis o genci arıyor
- Sahne sokakta dedi, şarkısıyla çağrıda bulundu
- Dev yılanı gören çiftçi şaşkınlığını gizleyemedi
- CHP'li Toprak, Erdoğan'ın 'müjdeleri'ni yorumladı
- Pitbull saldırısı! Terier cinsi köpeği havada kaptı!
- Kamera kayıtları incelendi, tacizci saldırgan yakalandı
- Dikkat! Trafikte sizin de başınıza gelebilir
- Temizlik görevlisi vicdanının sesini dinledi
- Dalgıçlar tarafından çıkarıldı, görenler şaştı kaldı
En Çok Okunan Haberler
- LGS sınavı arasında şaibe iddiası
- Portakal, Peker'in gözden kaçan sözüne dikkat çekti
- Sedat Peker’in verdiği tarih
- Biz seni Çakıcı’nın elinden almadık mı
- Erdoğan'ın koruması uyardı, oturuşunu değiştirdi
- Kripto para piyasasında tehlike çanları çalmaya başladı
- Çakıcı'nın yakın dostundan 'silahlanma' mesajı
- Peker'den 'iki büyük skandal' duyurusu
- 'Bahsettiği bakanlık İçişleri Bakanlığı...'
- AKP'li Külünk'ün '17-25' açıklaması yeniden gündemde!