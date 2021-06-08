1 Mayıs'ta Taksim Meydanı’na yürümek istemeleri gerekçe gösterilerek 15 DİSK'li hakkında dava açıldı

08 Haziran 2021 Salı, 04:00

Salgın nedeniyle bu yıl ve geçen yılki 1 Mayıs’ta alanlarda kitlesel kutlamalar yapılamadı. Taksim ve Kazancı Yokuşu’nda sınırlı sayıda katılımla törenler gerçekleştirilebildi. Geçen yılki 1 Mayıs kutlamalarında DİSK heyeti, DİSK Genel Merkezi önünden Taksim Meydanı’na yürümek istemiş ancak polis tarafından gözaltına alınmışlardı. Arbede sırasında DİSK’in çelengi de parçalanmıştı. İlk duruşması yarın saat 09.30’da, İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

‘YARGI KARARLARI YOK SAYILDI’

DİSK’ten yapılan açıklamada ise “Anayasal ve yasal hakları, yerel ve uluslararası mahkemelerde alınan onlarca yargı kararını yok sayarak, ‘Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü’ kutlamalarında Taksim 1 Mayıs alanının işçi sınıfına kapatılması kabul edilemez” denildi. DİSK yarın duruşma öncesinde Çağlayan Adliyesi önünde basın açıklaması da yapacak.