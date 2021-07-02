Taksim'deki eylemleri hedef gösterdi: Allah Türkiye'yi helak edebilir
Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesini İstiklal Caddesi'nde protesto edenler, Mehmet Ceylan isimli bir dinci tarafından hedef gösterildi.
Danıştay, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararının yürütmesinin durdurulması talebini reddetmişti. Bunun üzerine İstanbul'da binlerce kadın, sözleşmeden çekilme kararını İstiklal Caddesi'nde toplanarak protesto etmişti.
Kadınların düzenlediği sözkonusu eylem, Mehmet Ceylan isimli bir dinci tarafından açıkça hedef gösterildi. Youtube'da "Lut Kavmi Taksim'de" başlığıyla bir video yayınlayan Ceylan, Taksim'de toplananları işaret ederek şu ifadeleri kullandı:
"Bunlar ülkeyi bırakın yer yüzüne zarar. Bir helak gelse kurtulamayız. Allah Türkiye'yi helak eder mi eder. Parça helaklar var çünkü. Rabbimiz yine bize acıyor, tövbe etmemizi istiyor. Belki onlardan dönenler olabilir. Biz sadece onları uyarıyoruz. Bu fiili yapmayın. Gerekirse fiilen de uyarırız."
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