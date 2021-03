Kadın sağlıkçıların neredeyse tamamı yaptığı iş nedeniyle elde ettiği gelirin yeterli olmadığını düşünüyor

06 Mart 2021 Cumartesi, 03:00

Araştırmada, kadın sağlık çalışanlarının yüzde 77.5’i gündelik yaşamın devamı için borçlandığı ortaya çıkarken; yüzde 92.6’sı yaptığı iş nedeniyle elde ettiği gelirin yeterli olmadığını ifade etti. Yine araştırmaya göre kadın sağlık çalışanlarının yüzde 66.2’si işiyle ilgili gelecek kaygısı duyarken; yüzde 40.5’i de pandemi sürecinde işyerinde sözlü şiddete maruz kaldığını söyledi. Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, Cumhuriyet’e yaptığı değerlendirmede, kadın sağlık çalışanlarının tamamına yakınının ekonomik ve geçim sıkıntısı yaşadığını belirterek “Araştırmanın sonuçlarına göre kadın sağlık çalışanlarının neredeyse tamamı yaptığı iş nedeniyle elde ettiği gelirin yeterli olduğunu düşünmemektedir. Kadın sağlık çalışanlarının sorunları pandemi ile katlanarak büyümüştür” dedi.

KREDİ BORÇLARI

Farklı bölgelerde yaşayan 545 kadın sağlıkçı üzerinde yapılan ankete göre kadın sağlık çalışanlarının yüzde 84.2’si kredi kullandığını söyledi. Kadın sağlık çalışanlarının yüzde 61.1’inin ihtiyaç kredisi borcu varken yaklaşık yüzde 30’u da aylık kullanım dışında kredi kartı borçlu olduğu, mülkiyet (konut ve taşıt) amacıyla kredi borçlusu olanların ise yüzde 50’ler düzeyinde olduğu belirtildi. Yine kadın sağlık çalışanlarının yüzde 92.6’sı yaptığı iş nedeniyle elde ettiği gelirin yeterli olduğunu düşünmediğini belirtirken; yüzde 23.2’si Covid-19 geçirdiğini; yüzde 22.2’si de Covid-19 yakın temaslısı olduğunu belirtti.

KAYGI VE KORKU HİSSİ

Araştırmaya göre kadın sağlık çalışanlarının yüzde 52.5’i pandemi sürecinde kaygı ve korku hissi yaşarken; bunu sırasıyla mutsuz olduğu zamanlar artanlar, stres bozukluğu yaşayanlar, depresyona girenler ve yalnızlık hissi yaşayanların izlediği görüldü. Kurumlarının kadın sağlık çalışanlarına yüzde 43.7’sinin pandemi sürecinde yeterli ve güçlü destek sunmadığını söylerken; yüzde 15.8’i kurum yönetimi tarafından yalnız hissettirildiklerini, yüzde 9.5’i ise mobbinge maruz kaldıklarını vurguladı. Araştırmaya göre kadın sağlık çalışanlarının yüzde 40.5’i pandemi sürecinde işyerinde sözlü şiddete maruz kaldığını, yüzde 66.5’i de pandemi sürecinde şiddet olaylarının arttığını düşünürken, yüzde 66.2’si işiyle ilgili gelecek kaygısı duyduğunu kaydetti. Kreş çağında çocuğu bulunan kadın sağlık çalışanlarının yüzde 34.5’i pandemi sürecinde çocuklarının bakımında zorlandığını söyledi.

SÖZLÜ ŞİDDETE MARUZ KALDILAR

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, kadın sağlık çalışanlarının tamamına yakınına göre Türkiye’nin temel sorunu ekonomi ve geçim sıkıntısı olduğunu söyledi. Bacaksız, özetle şunları söyledi: “Ankette kadın sağlık çalışanları, pandemi sürecinde yaşadıkları idari ve yönetimsel sorunlara dikkat çekmişlerdir. Zaman baskısı ve aşırı iş yükü kadın sağlık çalışanları açısından ciddi bir sorundur. Her on kadın sağlık çalışanından dördü pandemi döneminde sözlü şiddete maruz kalmıştır. En çok kadının istihdam edildiği sağlık hizmetlerinde; pandemi ile birlikte kadın, kreş hizmeti sağlanmayarak ebeveyn izni verilmeyerek mağdur edilmiştir. Kadınların refah düzeyinin artması sadece kadının değil, toplumun refahı için büyük önem arz etmektedir. Her türlü şiddetin son bulması, kadınların eşit ve adil bir dünya için örgütlü mücadelenin içinde yer alması inancıyla Sendikamız Genel Sağlık-İş ve Konfederasyonumuz Birleşik Kamu-İş’e bağlı sendikalarımızın üyesi emekçi kadınlar olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutluyoruz.”