Kadın yönetmenler tarafından yönetilen en iyi 100 film

08 Mart 2021 Pazartesi, 10:41

Sol üstten sırayla: Jane Campion, Agnès Varda, Kathryn Bigelow, Claire Denis, Lynne Ramsay ve Sofia Coppola

BBC Culture'ın iki yıl önce (2019) yayımladığı "Kadın Yönetmenler Tarafından Yönetilen En İyi 100 Film" başlıklı listesini, 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle tekrar paylaşıyoruz.

Listenin hazırlanmasına 84 ülkeden 368 sinema yazarı katkıda bulundu.

Listenin ilk sırasında Jane Campion'ın Altın Palmiye kazanan ilk kadın sinemacı olarak tarihe geçmesini sağlayan Piyano – The Piano yer alıyor.

Listede en çok filmi bulunan yönetmen Agnès Varda olurken, altı filmle listede yer alan Varda’yı dörder filmle Kathryn Bigelow, Claire Denis, Lynne Ramsay ve Sofia Coppola izliyor.

"Kadın Yönetmenler Tarafından Yönetilen En İyi 100 Film" listesini aşağıda bulabilirsiniz:

100. The Kids are All Right (Lisa Cholodenko, 2010)

99. The Souvenir (Joanna Hogg, 2019)

98. Somewhere (Sofia Coppola, 2010)

97. Adoption (Márta Mészáros, 1975)

96. The Meetings of Anna (Chantal Akerman, 1977)

95. Ritual in Transfigured Time (Maya Deren, 1946)

94. News From Home (Chantal Akerman, 1977)

93. Red Road (Andrea Arnold, 2006)

92. Raw (Julia Ducournau, 2016)

91. White Material (Claire Denis, 2009)

90. Fast Times at Ridgemont High (Amy Heckerling, 1982)

89. The Beaches of Agnes (Agnès Varda, 1977)

88. The Silences of the Palace (Moufida Tlatli, 1994)

87. 35 Shots of Rum (Claire Denis, 2008)

86. Wadjda (Haifaa Al-Mansour, 2012)

85. One Sings, The Other Doesn’t (Agnès Varda, 1977)

84. Portrait of Jason (Shirley Clarke, 1967)

83. Sleepless in Seattle (Nora Ephron, 1993)

82. At Land (Maya Deren, 1944)

81. A Girl Walks Home Alone at Night (Ana Lily Amirpour, 2014)

80. Big (Penny Marshall, 1988)

79. Shoes (Lois Weber, 1916)

78. The Apple (Samira Makhmalbaf, 1988)

77. Tomboy (Céline Sciamma, 2011)

76. Girlhood (Céline Sciamma, 2014)

75. Meek’s Cutoff (Kelly Reichardt, 2010)

74. Chocolat (Claire Denis, 1988)

73. On Body and Soul (Ildikó Enyedi, 2017)

72. Europa Europa (Agnieszka Holland, 1980)

71. The Seashell and the Clergyman (Germaine Dulac, 1928)

70. Whale Rider (Niki Caro, 2002)

69. The Connection (Shirley Clarke, 1961)

68. Eve’s Bayou (Kasi Lemmons, 1997)

67. The German Sisters (Margarethe von Trotta, 1981)

66. Ratcatcher (Lynne Ramsay, 1999)

65. Leave no Trace (Debra Granik, 2018)

64. The Rider (Chloe Zhao, 2017)

63. Marie Antoinette (Sofia Coppola, 2006)

62. Strange Days (Kathryn Bigelow, 1995)

61. India Song (Marguerite Duras, 1975)

60. A League of their Own (Penny Marshall, 1992)

59. The Long Farewell (Kira Muratova, 1971)

58. Desperately Seeking Susan (Susan Seidelman, 1985)

57. The Babadook (Jennifer Kent, 2014)

56. 13th (Ava DuVernay, 2016)

55. Monster (Patty Jenkins, 2003)

54. Bright Star (Jane Campion, 2009)

53. The Headless Woman (Lucrecia Martel, 2008)

52. Happy as Lazzaro (Alice Rohrwacher, 2018)

51. Harlan County, USA (Barbara Kopple, 1976)

50. Outrage (Ida Lupino, 1950)

49. Salaam Bombay! (Mira Nair, 1988)

48. The Asthenic Syndrome (Kira Muratova, 1989)

47. An Angel at my Table (Jane Campion, 1990)

46. Near Dark (Kathryn Bigelow, 1987)

45. Triumph of the Will (Leni Riefenstahl, 1935)

44. American Honey (Andrea Arnold, 2016)

43. The Virgin Suicides (Sofia Coppola, 1999)

42. The Adventures of Prince Achmed (Lotte Reiniger, 1926)

41. Capernaum (Nadine Labaki, 2018)

40. Boys Don’t Cry (Kimberly Peirce, 1999)

39. Portrait of a Lady on Fire (Céline Sciamma, 2019)

38. Paris is Burning (Jennie Livingston, 1990)

37. Olympia (Leni Riefenstahl, 1938)

36. Wendy and Lucy (Kelly Reichardt, 2008)

35. The Matrix (Lana and Lilly Wachowski, 1999)

34. Morvern Callar (Lynne Ramsay, 2002)

33. You Were Never Really Here (Lynne Ramsay, 2017)

32. The Night Porter (Liliana Cavani, 1974)

31. The Gleaners and I (Agnès Varda, 2000)

30. Zama (Lucrecia Martel, 2017)

29. Monsoon Wedding (Mira Nair, 2001)

28. Le Bonheur (Agnès Varda, 1965)

27. Selma (Ava DuVernay, 2014)

26. Stories we Tell (Sarah Polley, 2012)

25. The House is Black (Forugh Farrokhzad, 1963)

24. Lady Bird (Greta Gerwig, 2017)

23. The Hitch-Hiker (Ida Lupino, 1953)

22. We Need to Talk About Kevin (Lynne Ramsay, 2011)

21. Winter’s Bone (Debra Granik, 2010)

20. Clueless (Amy Heckerling, 1995)

19. Orlando (Sally Potter, 1992)

18. American Psycho (Mary Harron, 2000)

17. Seven Beauties (Lina Wertmüller, 1975)

16. Wanda (Barbara Loden, 1970)

15. The Swamp (Lucrecia Martel, 2001)

14. Point Break (Kathryn Bigelow, 1991)

13. Vagabond (Agnès Varda, 1985)

12. Zero Dark Thirty (Kathryn Bigelow, 2012)

11. The Ascent (Larisa Shepitko, 1977)

10. Daughters of the Dust (Julie Dash, 1991)

9. Fish Tank (Andrea Arnold, 2009)

8. Toni Erdmann (Maren Ade, 2016)

7. The Hurt Locker (Kathryn Bigelow, 2008)

6. Daisies (Vera Chytilová, 1966)

5. Lost in Translation (Sofia Coppola, 2003)

4. Beau Travail (Claire Denis, 1999)

3. Jeanne Dielman, 23 Quai du Commerce, 1080 Bruxelles (Chantal Akerman, 1975)

2. Cléo from 5 to 7 (Agnès Varda, 1962)

1. The Piano (Jane Campion, 1993)