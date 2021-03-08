Kadınlar 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü için Taksim'de: Polis caddeyi ablukaya aldı

08 Mart 2021 Pazartesi, 19:01

İstanbul'da kadınlar 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde İstiklal Caddesi'nde düzenlenecek "Feminist Gece Yürüyüşü" için bir araya geliyor.

Taksim'de düzenlenmek istenen Feminist Gece Yürüyüşü eylemi öncesi İstanbul Valiliği saat 14.00 itibariyle Taksim'e çıkan tüm yolları kapattı. Metro İstanbul'da Valilik kararıyla saat 14.00'ten itibaren Taksim istasyonunu da kapattı.

Taksim Meydanı' na çıkmak için ara sokaklardan yürüyen kadınlar, "Dünya yerinden oynar kadınlar özgür olsa", "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz", Tesadüf değil erkek şiddeti", sloganları attılar. Sıraselviler' de toplanan kadınlar "Ayaktayız", "Tüm renkler yanyana", "Eşitlendik", "Yaşasın feminist mücadelemiz", "Atanmış değil seçilmiş hayat" gibi çok sayıda dövizi taşıyan kadınlar tef çalarak halay çekti.

Kadınlar katledilen kadınların isimleri okuyarak "burada" diye haykırdı. Kadınlar ara ara polis barikatını yönelik " Aç, aç" diye slogan attı.

BASIN AÇIKLAMASI

Eylemde toplanan kadınlar adına basın açıklaması okundu. Açıklamada "Cinsiyetçi ve aşağılayıcı muameleye, nefrete, homofobik ve transfobik saldırılara, toplumsal cinsiyetten korkan, “LGBT yoktur” diyenlere karşı feminist isyan her yerde! Patriyarkaya, kapitalizme, ırkçılığa, dini baskılara karşı feminist isyan gelecekte; barışı, demokrasiyi, eşit ve özgür bir ülkeyi istiyoruz!" denildi.

Açıklamanın ardından kadınlar sloganlarla Karaköy'e yürüyüşe geçti.







