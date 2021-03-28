Kadınlar İstanbul Sözleşmesi için meydanlardan yanıt verdi

28 Mart 2021 Pazar, 04:00

Türkiye’nin ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi’nden Cumhurbaşkanlığı kararıyla çekilmesine tepki gösteren kadınlar dün yurdun dört bir yanında alanlara çıktı. Kadınlar İstanbul Sözleşmesi için “Bu iş bitti” diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a meydanlardan yanıt verdi. Kadınlar, “‘Sözleşme kalktı’ diye sevinen kadın duşmanlarına kötü bir haberimiz var. Çünkü, bu iş daha bitmedi. Biz buradayız, mücadelemiz var. Biz isyanda olduğumuz sürece kazanma şansları yok. 1 Temmuz’a kadar isyanımızı büyütmek zorundayız” ifadelerini kullandı.

‘KATİLLERE BARİKAT’

Kadıköy’deki eylem alanının girişinde kadınlarla polis arasında gerginlik yaşandı. Polisin eylem için getirilen ses sistemine el koymasını protesto eden kadınlar barikat önünde sloganlar attı. Yaşanan kısa süreli gerginlik ses sisteminin iade edilmesinin ardından sona erdi. Gerginlik sırasında “Kadınlara değil katillere barikat” sloganları atıldı. Polislerin bazı kadınları ittiği görüldü.

Erkek şiddeti sonucu yaşamını yitiren kadınların isimleri okunurken meydandan “burada” sesleri yükseldi. İrem Kayıkçı, Feride Eralp, Esil Bayrakçı’nın okuduğu açıklamada, kadın düşmanı, dinci ve muhafazakâr kampanyalar sonucunda İstanbul Sözleşmesi’nin tek taraflı feshedildiği hatırlatılarak, “Şimdi bir de bu hukuksuz kararın Avrupa Konseyi’ne alelacele bildirilmesiyle 3 aylık ‘çekilme’ süresi başladı. İstanbul Sözleşmesi bizim. İstanbul Sözleşmesi hala yürürlükte ve her satırını uygulatana kadar mücadeleye devam edeceğiz” denildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Biz buradayız. Her yerdeyiz. İsyandayız. Daha bu hafta içi, bir gün içinde en az 4 kadın öldürüldü. İstanbul Sözleşmesi’ni feshetmeye harcanan çaba, uygulamak için harcansaydı hayatta olabilirlerdi. İstanbul Sözleşmesi’ni uygulamakla yükümlü olduğu halde uygulamayanlar, şiddeti önlemeyenler, cezasız bırakanlar, eşitliği sağlamayanlar bu cinayetlerin suç ortağı. Açıkça söylüyoruz: Ya görevinizi yapın ya da istifa edin, çünkü bizim bir kişi daha eksilmeye tahammülümüz yok. Yaşama hakkımızın güvencesi olan İstanbul Sözleşmesi’nden de, tek bir hakkımızdan da vazgeçmiyoruz.”

Eylemde, LGBTİ+ yurttaşlara yönelik baskılara da tepki gosterilerek “Gökkuşağına dokunma” denildi.