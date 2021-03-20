Kadınlar İstanbul Sözleşmesi’nin kaldırılmasına karşı sokağa çıkıyor
AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan‘ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra feshedilen İstanbul Sözleşmesi için kadınlar eylem çağrısı yaptı.
İstanbul Sözleşmesi'nin ilk imzacısı olan Türkiye, kadın örgütlerinin uzun süredir yaptığı tüm itirazlara rağmen Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle sözleşmeden ayrıldı.
Kararın ardından kadınlar Türkiye'nin pek çok ilinde 20 Mart'a (bugün) #İstanbulSözleşmesiBizim diyerek eylem çağrıları yaptı.
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun “İstanbul Sözleşmesi’ni kaldıranlara karşı topyekün mücadeleye çağırıyoruz!” sloganıyla yaptığı çağrıda illere göre eylem saatleri ver yerleri şöyle:
İstanbul: 17.00'de Kadıköy Beşiktaş İskelesi
Ankara: 17:30'da Çankaya Belediyesi önü
İzmir: 16.00'da Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önü
Eskişehir: 14:00'da Kanatlı AVM önü
Mersin: 18.00'da Kushimato
Adana: 17:00'da Atatürk Parkı
Bursa: 17:30'da Fomara Meydanı
Ordu: 12.00'da Ceren Özdemir Meydanı
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