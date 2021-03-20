Kadınlar İstanbul Sözleşmesi’nin kaldırılmasına karşı sokağa çıkıyor

20 Mart 2021 Cumartesi, 11:21

İstanbul Sözleşmesi'nin ilk imzacısı olan Türkiye, kadın örgütlerinin uzun süredir yaptığı tüm itirazlara rağmen Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle sözleşmeden ayrıldı.

Kararın ardından kadınlar Türkiye'nin pek çok ilinde 20 Mart'a (bugün) #İstanbulSözleşmesiBizim diyerek eylem çağrıları yaptı.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun “İstanbul Sözleşmesi’ni kaldıranlara karşı topyekün mücadeleye çağırıyoruz!” sloganıyla yaptığı çağrıda illere göre eylem saatleri ver yerleri şöyle:

İstanbul: 17.00'de Kadıköy Beşiktaş İskelesi

Ankara: 17:30'da Çankaya Belediyesi önü

İzmir: 16.00'da Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önü

Eskişehir: 14:00'da Kanatlı AVM önü

Mersin: 18.00'da Kushimato

Adana: 17:00'da Atatürk Parkı

Bursa: 17:30'da Fomara Meydanı

Ordu: 12.00'da Ceren Özdemir Meydanı