Kadınlar metrobüs trafiğini kesti: "İstanbul Sözleşmesi'nden Vazgeçmiyoruz!"
"İstanbul Sözleşmesi'nden Vazgeçmiyoruz" diyen üniversiteli kadınlar, bugün Altunizade metrobüs durağında yol keserek eylem düzenledi.
Türkiye'nin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine yönelik protestolar sürüyor.
Kararı protesto eden üniversiteli kadınlar, Altunizade metrobüs durağında eylem düzenledi. Ellerinde taşıdıkları "İstanbul Sözleşmesi bizim! Vazgeçmiyoruz!" yazılı dev pankartla duraktan yola çıkan kadınlar, metrobüs trafiğini de iki yönlü olarak kesti.
Durakta bazı kişilerin engellemeye çalıştığı kadınlar, eylemlerini 1 Temmuz'da Taksim Tünel'e çağrı yapıp "Kararı geri çek, sözleşmeyi uygula!" sloganı atarak sonlandırdı.
İlgili Haberler
- Maltepe’de kadın dayanışması: Sözleşmeden vazgeçmiyoruz!
- CHP'li kadınlar İzmir'den seslendi: İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz
- Kadınlar İstanbul Sözleşmesi için pedal çevirdi
- Üsküdar Üniversitesi Rektörü Tarhan, İstanbul Sözleşmesi’nin “ensest ilişkinin önünü açtığını” iddia etti
Video Haberler
- Kazada can pazarı: Ölü ve yaralılar var
- Antalya’da doktoru ölüme götüren anlar kamerada
- Marmara'da deniz salyası istilası devam ediyor
- Velilerin 'aç, aç' tezahüratıyla kapı gence açıldı
- AKP'li belediyenin zabıtalarından esnafa darp kamerada
- Sınava 1 dakika geç kaldı, 1 yılı gitti
- Dört saniye ile bir yıl kaybetti
- Adayların yardımına polis ekipleri yetişti
- 4 dakika geç kaldığı için sınava alınmayınca isyan etti
- Fare deliğinden girdi, minibüsü soydu
En Çok Okunan Haberler
- Köpekler insan yılıyla gerçekten kaç yaşında?
- Erdoğan'a 'Kanal İstanbul' şoku
- Marmaris paylaşımı: Şeytan Sofrası'ndaki gibi...
- Usta oyuncu yaşamını yitirdi
- Peker'den yeni iddialar: Deniz Baykal ve Korkmaz Karaca
- Otomotivde gözler 1 Temmuz'da
- İçişleri Bakanlığı’ndan yeni normalleşme genelgesi
- BMC'de 480 milyonluk satış
- Sosyal medyanın gündemindeki yurttaş konuştu
- SETA’nın çocukları birbirini yedi