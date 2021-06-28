Kadınlar metrobüs trafiğini kesti: "İstanbul Sözleşmesi'nden Vazgeçmiyoruz!"

28 Haziran 2021 Pazartesi, 13:33

Türkiye'nin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine yönelik protestolar sürüyor.





Kararı protesto eden üniversiteli kadınlar, Altunizade metrobüs durağında eylem düzenledi. Ellerinde taşıdıkları "İstanbul Sözleşmesi bizim! Vazgeçmiyoruz!" yazılı dev pankartla duraktan yola çıkan kadınlar, metrobüs trafiğini de iki yönlü olarak kesti.

Durakta bazı kişilerin engellemeye çalıştığı kadınlar, eylemlerini 1 Temmuz'da Taksim Tünel'e çağrı yapıp "Kararı geri çek, sözleşmeyi uygula!" sloganı atarak sonlandırdı.