Kadınlar Pınar Gültekin için alanlara çıkıyor!

21 Temmuz 2020 Salı, 16:49

Kadınlar, Muğla’nın Ula ilçesinde erkek şiddeti sonucu katledilen Pınar Gültekin için eylem kararı aldı.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun çağrısıyla bir araya gelecek olan kadınlar bugün (21 Temmuz) İstanbul, Ankara, Adana, İzmir, Samsun, Alanya, Edirne ve Muğla'da; yarın ise (22 Temmuz) Mersin, Eskişehir, Kayseri, Kocaeli ve Tekirdağ'da eylem yapacak.

#PınarGültekin için İstanbul'da eylemdeyiz.



Tüm kadınlarla kadın cinayetlerine karşı#İstanbulSözleşmesiYaşatır diyerek buluşuyoruz. pic.twitter.com/1VMrZsF8zU — Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (@KadinCinayeti) July 21, 2020

EYLEM YERLERİ VE SAATLERİ - 21 TEMMUZ

İSTANBUL: 19.30 Beşiktaş - Barbados Meydanı, 20.00 Kadıköy - Eminönü İskelesi

ANKARA: 19.00 Kızılay - Çankaya Belediyesi önü

ADANA: 18.30 Atatürk Parkı

İZMİR: 19.00 Alsancak - Erbil Süel önü

SAMSUN: 19.30 Süleymaniye Geçidi (Çiftlik Ziraat Bankası karşısı)

ALANYA: 19.30 Atatürk Anıtı önü

EDİRNE: 19.00 Saraçlar Caddesi

MUĞLA: 19.00 Sınırsızlık Meydanı

EYLEM YERLERİ VE SAATLERİ - 22 TEMMUZ

MERSİN: 18.00 Özgecan Aslan Barış Meydanı

ESKİŞEHİR: 19.00 Adalar Migros önü

KAYSERİ: 18.00 Almer AVM önü

KOCAELİ: 19.30 Yürüyüş Yolu McDonald's

TEKİRDAĞ: 18.00 Hasan Ali Yücel Meydanı

#pınargültekin için

??Mersin

??Kayseri

??Eskişehir

??Kocaeli’nde eylemdeyiz!



Kadın cinayetlerine karşı tüm kadınlarla #İstanbulSözleşmesiYaşatır diyerek meydanlara bekliyoruz pic.twitter.com/2MaEe6X2uj — Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (@KadinCinayeti) July 21, 2020

NE OLMUŞTU?

Muğla Akyaka Mahallesi’nde yaşayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz’da Menteşe ilçesindeki alışveriş merkezine gitmek için evden ayrılmış, aynı gün ablası Sibel Gültekin ile telefonla görüştükten sonra bir daha kendisinden haber alınamamıştı.

5 gündür kendisinden haber alınamayan 27 yaşındaki Gültekin'in cansız bedeni, bugün ormanlık alanda bulundu. Gültekin’i öldürdüğünü itiraf eden katil Cemal Metin Avcı gözaltına alındı.