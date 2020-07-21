Kadınlar Pınar Gültekin için alanlara çıkıyor!
Pınar Gültekin'in katledilmesini protesto etmek için bir araya gelecek olan kadınlar; bugün (21 Temmuz) İstanbul, Ankara, Adana, İzmir, Samsun, Alanya, Edirne ve Muğla'da, yarın ise (22 Temmuz) Mersin, Eskişehir, Kayseri, Kocaeli ve Tekirdağ'da alanlara çıkacak.
Kadınlar, Muğla’nın Ula ilçesinde erkek şiddeti sonucu katledilen Pınar Gültekin için eylem kararı aldı.
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun çağrısıyla bir araya gelecek olan kadınlar bugün (21 Temmuz) İstanbul, Ankara, Adana, İzmir, Samsun, Alanya, Edirne ve Muğla'da; yarın ise (22 Temmuz) Mersin, Eskişehir, Kayseri, Kocaeli ve Tekirdağ'da eylem yapacak.
#PınarGültekin için İstanbul'da eylemdeyiz.— Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (@KadinCinayeti) July 21, 2020
Tüm kadınlarla kadın cinayetlerine karşı#İstanbulSözleşmesiYaşatır diyerek buluşuyoruz. pic.twitter.com/1VMrZsF8zU
EYLEM YERLERİ VE SAATLERİ - 21 TEMMUZ
İSTANBUL: 19.30 Beşiktaş - Barbados Meydanı, 20.00 Kadıköy - Eminönü İskelesi
ANKARA: 19.00 Kızılay - Çankaya Belediyesi önü
ADANA: 18.30 Atatürk Parkı
İZMİR: 19.00 Alsancak - Erbil Süel önü
SAMSUN: 19.30 Süleymaniye Geçidi (Çiftlik Ziraat Bankası karşısı)
ALANYA: 19.30 Atatürk Anıtı önü
EDİRNE: 19.00 Saraçlar Caddesi
MUĞLA: 19.00 Sınırsızlık Meydanı
EYLEM YERLERİ VE SAATLERİ - 22 TEMMUZ
MERSİN: 18.00 Özgecan Aslan Barış Meydanı
ESKİŞEHİR: 19.00 Adalar Migros önü
KAYSERİ: 18.00 Almer AVM önü
KOCAELİ: 19.30 Yürüyüş Yolu McDonald's
TEKİRDAĞ: 18.00 Hasan Ali Yücel Meydanı
#pınargültekin için— Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (@KadinCinayeti) July 21, 2020
??Mersin
??Kayseri
??Eskişehir
??Kocaeli’nde eylemdeyiz!
Kadın cinayetlerine karşı tüm kadınlarla #İstanbulSözleşmesiYaşatır diyerek meydanlara bekliyoruz pic.twitter.com/2MaEe6X2uj
NE OLMUŞTU?
Muğla Akyaka Mahallesi’nde yaşayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz’da Menteşe ilçesindeki alışveriş merkezine gitmek için evden ayrılmış, aynı gün ablası Sibel Gültekin ile telefonla görüştükten sonra bir daha kendisinden haber alınamamıştı.
5 gündür kendisinden haber alınamayan 27 yaşındaki Gültekin'in cansız bedeni, bugün ormanlık alanda bulundu. Gültekin’i öldürdüğünü itiraf eden katil Cemal Metin Avcı gözaltına alındı.
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