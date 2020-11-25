Kadınlar şiddete karşı İstanbul'dan seslendi: 'Bizim isyanımızı duyacaksınız'
Dominik Cumhuriyeti'nde 58 yıl önce diktatörlüğe karşı mücadele eden ve tecavüz edilip katledilen Mirabel kız kardeşlerin anısına ilan edilen 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde İstanbullu kadınlar sokağa çıktı.
Şiddete, tecavüze, tacize cinsel istismara karşı Kadıköy Osmanağa’da bir araya gelen kadınlar “Yaşasın kadın dayanışması'' ve “Kadınları değil cinayeti engelle” sloganlarıyla Beşiktaş iskelesinin önüne yürüdü.
“Dikkat bu ülkede kadın katliamı var” diyerek eylemlerine başlayan kadınlar, İpek Er’e tecavüz ettiği gerekçesiyle tutuksuz yargılanan Musa Orhan ve Aleyna Çakır’ın ölümündeki baş şüpheli Ümit Can Uygur’un fotoğrafları taşındı. “Yenilir yutulur cinsten değiliz”, “Nevin Yıldırıma Özgürlük” ve “Sana kadın Üniversitelerini açtırmayacağız” dövizlerini taşıyan kadınlar, “Sesimiz yankılansın birbirimiz için sokakta erkek -devlet şiddetine karşı isyandayız” pankartı açtı.
''KADINLARI İSTANBUL SÖZLEŞMESİ KURTARIR''
Yapılan ortak açıklamada, “İstanbul Sözleşmesinin kaldırılmasına izin vermeyeceğiz. Kadınları İstanbul Sözleşmesi kurtarır. Bizim adımıza erkeklerin konuşmasından bıktık. Bizim isyanımızı duyacaksınız. Bir kişi daha eksilmeyeceğiz. Haklarımızdan ve hayatlarımızdan vazgeçmeye niyetimiz yok. Katilleri değil, kadınları yargılayan karşı isyanımız bitmeyecek. Pandemiyi bahane edip kadınların hayatındaki şiddeti artaranlara karşı mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Eşitlik olmadan adalet sağlanmayacak. Hiçbir zaman erkeklere itaat etmeyeceğiz. Kürtaj ve nafaka hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz. Yalnızca faillerin yargılanması için aynı zamanda devletin sorumluluk alması için de soru sormaktan vazgeçmedik, vazgeçmiyoruz da” denildi.
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