Kaftancıoğlu'dan AKP'li Mahir Ünal'a '128 milyar dolar nerede?' göndermesi

16 Nisan 2021 Cuma, 00:14

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Türkiye'nin birçok yerinde astığı ancak "Cumhurbaşkanına hakaret" gerekçesiyle toplanan "128 milyar dolar nerede?" yazılı afişe müdahaleler devam ediyor.

Son olarak AKP'li Mahir Ünal'ın, "128 milyar dolar nerede" sorusunu, "128 milyar TL nerede" diyerek paylaşması sosyal medyanın gündemine oturdu. CHP'li Canan Kaftancıoğlu da Twitter hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunaeak Ünal'a gönderme yaptı.

Kaftancıoğlu paylaşımında "Herkese ama özellikle Mahir Ünal’a gelsin. İyi geceler ve iyi izlemeler... Sahi 128 milyar dolar nerede" ifadelerini kullandı.

Kaftancıoğlu'nun mizansen video paylaşımı şu şekilde:

Herkese ama özellikle Mahir Ünal’a gelsin :)

iyi geceler ve iyi izlemeler...

Sahi #128MilyarDolarNerede pic.twitter.com/MMUMhTCw42 — Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) April 15, 2021

Pankartların indirilmesi üzerine daha önce Twitter hesabından paylaşımda bulunan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Bu geceden söyleyeyim; her gün 39 ilçemize pankartlarımızı tekrar tekrar asacağız... Sizler de vatandaşın parasıyla kiraladığınız 39 vinci, kolluk kuvvetlerinizi ve alamadığınız kararlarınızı bugünden hazır tutun. Görelim bakalım siz mi yaman yoksa halk mı, halkın partisi mi?" açıklamasını yapmıştı.