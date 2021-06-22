Kaftancıoğlu'ndan müzik yasağına 'bağlama'lı yanıt
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘müzik yasağı’ açıklamasına 'Sarı Saçlım Mavi Gözlüm' şarkısına bağlama ile eşlik ettiği bir video paylaşarak tepki gösterdi. Kaftancıoğlu, "Yasak başladığına göre müzik paylaşabiliriz. Öyleyse müzik, öyleyse dans" dedi.
Erdoğan, kabine toplantısının ardından dün gece “Müzikle ilgili kısıtlamaları akşam 12’ye çekiyoruz. Kusura bakmayın, gece kimsenin kimseyi rahatsız etme hakkı yoktur" açıklamasını yaptı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Halk TV'de katıldığı bir programda Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'in saz çalıp söylediği “Sarı Saçlım Mavi Gözlüm” şarkısına bağlama ile eşlik ettiği eski videoyu paylaşarak müzik kararına tepki gösterdi.
Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından gece yarısı yaptığı paylaşımda, "Yasak başladığına göre müzik paylaşabiliriz. Öyleyse müzik, öyleyse dans. Kusura bakıyoruz, kabul etmiyoruz" dedi.
Yasak başladığına göre müzik paylaşabiliriz..— Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) June 21, 2021
Öyleyse müzik, öyleyse dans:) #KusuraBakıyoruz#KabulEtmiyoruz pic.twitter.com/jjUzzU9NvD
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