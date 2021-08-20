Kaftancıoğlu'ndan saldırıya uğrayan 'İYİ Parti İl Başkanı' tepkisi

20 Ağustos 2021 Cuma, 14:14

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Halk TV'den ayrıldığı sırada yumrukla saldırıya uğradı. Olayla ilgili Twitter hesabından açıklama yayımlayan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Diğer saldırılar gibi kabul edilemez. Saldıranlardan ziyade saldırtan anlayıştan hesap soracağız!" sözleriyle tepki gösterdi.



Kaftancıoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"İYİ Parti İstanbul İl Başkanı, çok kıymetli mevkidaşım Buğra Kavuncu’ya yapılan saldırı da öncesinde yapılmış diğer saldırılar gibi kabul edilemez. Saldıranlardan ziyade saldırtan anlayıştan hesap soracağız! Sevgili Başkanım geçmiş değil gelecek olsun."







