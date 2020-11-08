Kağıthane'de çıktığı çatıda eline geçirdiğini aşağı attı
Kağıthane'de, 9 katlı binanın çatısına intihar amacıyla çıkan bir kişi, eline geçirdiği mermer ve inşaat malzemelerini yola attı.
Olay, Gültepe Ortabayır Mahallesi Oto Çıkmazı Sokak'ta saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Cevat Küloğlu, 9 katlı bir binanın çatısına çıktı. Tişörtünü çıkararak yarı çıplak şekilde çatıda dolaşmaya başlayan Küloğlu, kendisini fark eden vatandaşlara doğru bağırarak intihar edeceğini söyledi.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemleri alarak, binanın bulunduğu alanı şeritle kapattı. Polis ve kendisini izleyen vatandaşların ikna çabalarına karşılık vermeyen Cevat Küloğlu, sık sık çatı kenarına gelerek eline geçirdiği mermer ve inşaat malzemelerini yola attı. İkna çabalarının sonuç vermemesi üzerine itfaiye ekipleri hava yastığı açarak, Küloğlu'nun çatıdan atlamasına karşın tedbir aldı.
Polisin ikna çalışmaları sırasında çevredeki bazı vatandaşlar olayı adeta film izler gibi izledi. Bazı vatandaşlar yaşananları görüntülerken, bazıları da cep telefonlarından canlı yayın yaptı. Polis ekiplerinin uyarılarına rağmen dağılmayan kalabalık çekim yapmaya devam etti.
Eşinin hapishanede, iki çocuğunun da çocuk yuvasında koruma altında olduğu için bunalımda olduğunu söyleyen Cevat Küloğlu, yaklaşık bir saat süren çabaların ardından ikna edilerek aşağı indirildi. Küloğlu, ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.
En Çok Okunan Haberler
- İstifa o açıklamanın ardından geldi
- Bakan Berat Albayrak istifa etti
- Berat Albayrak'ın istifasının ardından AKP'den ilk yorum
- İstifaya ilişkin MHP kaynaklarından çarpıcı iddia
- Mafya lideri Çakıcı'dan 'Berat Albayrak' iddiası
- Kılıçdaroğlu'na AKP'den 'Biden' tepkisi
- Kafaları karıştıran o Tweet'in sırrı çözüldü
- Bu yolla bulaştığı netlik kazandı
- Saray'dan Joe Biden'a yönelik ilk açıklama
- Bakanlığın Twitter hesabında dikkat çeken değişim
Video Haberler
- Kıdem tazminatımızı gasp ettirmeyeceğiz
- İzmir'deki tsunaminin yeni görüntüleri ortaya çıktı
- Depremde dev beton blokların araçların üzerine düşme anı
- Taburcu olan Ayda bebekten ilk görüntüler!
- Polisten depremzedeler için kurulan dayanışmaya müdahale
- İYİ Parti'li Cesur'dan kürsüden Aşık Mahzuni'li mesaj!
- Ablasının ölüm haberini canlı yayında aldı
- Korkunç an! Karşıya geçmek isterken TIR'ın altında kaldı
- Arınç'tan Berat Albayrak itirafı!
- Öksürük sesiyle koronavirüslü hastayı böyle tespit etti
En Çok Okunan Haberler
- İstifa o açıklamanın ardından geldi
- Bakan Berat Albayrak istifa etti
- Berat Albayrak'ın istifasının ardından AKP'den ilk yorum
- İstifaya ilişkin MHP kaynaklarından çarpıcı iddia
- Mafya lideri Çakıcı'dan 'Berat Albayrak' iddiası
- Kılıçdaroğlu'na AKP'den 'Biden' tepkisi
- Kafaları karıştıran o Tweet'in sırrı çözüldü
- Bu yolla bulaştığı netlik kazandı
- Saray'dan Joe Biden'a yönelik ilk açıklama
- Bakanlığın Twitter hesabında dikkat çeken değişim