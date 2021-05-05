Geçim sıkıntısı kaynaklı intiharlar artıyor: Son iki ayda 5 yurttaş ekonomik sebeplerle yaşamına son verdi

05 Mayıs 2021 Çarşamba, 13:53

Pandemi kısıtlamalarında esnafa destek ödemesi verilmesi üzerine verilen önerge AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedilirken ekonomik kriz, yoksulluk, işsizlik ve gelecek kaygısı sebepli intihar vakaları günden güne artıyor.

Geçim sıkıntısıyla mücadele etmeye çalışan yurttaşlar, pandemi sürecinde devletten beklediği desteği alamayınca, bu süreçte de yalnız kaldı. Dolayısıyla bu süreçte son iki ayda en az 5 yurttaş, ekonomik sebeplerle yaşamına son verdi.

Yakın zamanda, İzmir'de esnaflık yapan Nuri Çengeloğlu, maddi sıkıntılardan ötürü yaşamına son verdi. İzmir'in Karabağlar İlçesi'nde 30 yıllık kahvehane işletmecisi Çengeloğlu’nun (59), biriken borçları yüzünden bunalıma girip, sosyal medya hesabından "Ölümümden kimse sorumlu değil artık dayanacak gücüm kalmadı, kamunun dikkatine sevenlerimi üzdüm herkes hakkını helal etsin benim sonum böyleymiş" mesajını paylaşıp intihar ettiği öğrenildi.

Yine İzmir'in Torbalı İlçesi'nde, 46 yaşındaki 3 çocuk babası çiftçi Basri Yıldırım, borçlarından dolayı yaşamına son verdi. Yıldırım’ın, tarlalarını satmasına rağmen borçlarını kapatamadığı için bunalıma girdiği öne sürüldü.

CEBİNDEKİ SON PARAYI EŞİNE VERİP YAŞAMINA SON VERDİ

Covid-19'a yakalandığı için çalışamayan Fedai Kuşçu isimli işçi ise cebindeki 12 lirayı eşine bırakarak yaşamına son verdi. Üç çocuk babası Fedai Kuşçu İŞKUR üzerinden bir devlet okulunda geçici olarak asgari ücret ile çalışıyordu.

Covid-19'a yakalanan Kuşçu, bu süre içinde çalışamadığı için ücretini alamadı. Bakkala ve çevreye borçlarını ödemekte zorlanan Kuşçu, pazar günü eşine cebindeki 12 lirayı verdi ve “Allahaısmarladık” dedikten sonra evin balkonundan kendini boşluğa bıraktı.

BİR GÜNDE 2 ESNAF YAŞAMINA SON VERDİ

Mersin’in Mut ilçesinde yıllardır kiralık küçük işyerinde kokoreççilik yapan Murat Gümüş, sosyal medya hesabından “Kaç gündür siftah etmeden dükkan kapatıyorum” paylaşımı yaptıktan sonra yaşamına son verdi.

Eşi Fatma Gümüş’ü de kanser hastalığından kaybeden Murat Gümüş’ün, kişisel sosyal medya hesabından 10 Nisan günü akşam saatlerinde, “Ben ölünce mezara mı geleceksiniz kaç gündür siftah etmeden dükkan kapatıyorum” diye paylaşım yaptığı ve 14 Nisan’da ise aracını satışa çıkartıp sattığı öğrenildi. Küçük esnaf Murat Gümüş son olarak 27 Nisan’da yine sosyal medya hesabından iş yerinde kendisine sürekli yardımcı olan tek çocuğu oğluna, “Oğlum bitmiş. Beni affet” şeklinde mesaj yazmıştı.

İzmir'in Buca ilçesinde ise uzun yıllardır kahvehane işletmecisi olan Erdal Şenözpak (50) pandemi sebebiyle iş yapamaması ve ekonomik sıkıntıları nedeniyle yaşamına son verdi. Olay yerinde hayatını kaybeden Şenözpak'ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

SON 20 YILDIR TÜRKİYE’DE İNTİHAR SAYILARI ARTIYOR

CHP Bilim Platformu’nun verilerine göre, 2016 yılında 20-24 yaş arası 355 kişi yaşamına son verirken, bu sayı 2019 yılında 414’e çıktı. Sadece 2019 yılında 3 bin 406 kişi intihara bağlı olarak yaşamına son verdi. 3 bin 406 kişinin, yüzde 9,4’ü (321 kişi) geçim sıkıntısı nedeniyle intihar etti. Ayrıca Müzik ve Sahne Sanatçıları Sendikası (Müzik-Sen) verilerine göre ise getirilen konser yasakları ve kısıtlamalarla birlikte yaklaşık 700 bin müzisyen işsiz kaldı, 100’ü aşkın müzisyen ise yaşamına son verdi.

ESNAFA DESTEK ÖNERGESİ REDDEDİLMİŞTİ

Esnaf ekonomik krizle ve pandemi kısıtlamalarıyla mücadele ederken, AKP ve MHP tepki çeken bir karara imza atmıştı. İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur tarafından pandemi kısıtlamaları nedeniyle ekonomik zorluk çeken esnafa destek ödemesi verilmesi ve sabit ödemelerin yeniden düzenlenmesi amacıyla TBMM Başkanlığına sunulan önerge, AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedilmişti.