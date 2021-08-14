Kahramanmaraş'ta Rus uçağı düştü: Tuncay Mollaveisoğlu uyarmıştı

14 Ağustos 2021 Cumartesi, 18:33

Kahramanmaraş'ta Orman Genel Müdürlüğü hizmetinde kullanılan ve Rusya'dan kiralanan yangın söndürme uçağı düştü, bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, uçaktaki 8 personel yaşamını yitirdi.

Gazetemiz yazarı Tuncay Mollaveisoğlu da, daha önce Rusya'dan kiralanan yangın söndürme uçaklarına ilişkin önemli bir yazı kaleme almıştı. Meydana gelen yangının ardından yazısında konuyu dile getiren gazetemiz yazarı Mollaveisoğlu ayrıca, Türk Hava Kurumu’nun uçaklarının neden kullanılmadığını yazmıştı.

Mollaveisoğlu, Marmaris'te bir kişinin hayatını kaybettiği yangında Türk Hava Kurumu uçaklarının kullanılmamasına ilişkin olarak, ''Rusya’dan beklenen uçaklar Kaş, Dalaman, Tarsus, Genç ve Marmaris yangınlarından sonra geldi. İHALE şartnamesine 'su kapasitesi 5 bin litre ve üzerindeki uçak' koşulunu koyan Orman Bakanlığı, 4 bin 900 litre kapasiteli THK uçaklarını sistem dışına itti. Rusya’dan getirilen uçaklar uçuş lisansından sonra kullanılmaya başlanacak'' diye belirtmişti.

Mollaveisoğlu ayrıca, "Dünyanın hiçbir ülkesinde uçak olmadan orman yangınlarına müdahale edilemez... Türk Hava Kurumu uçaklarını devre dışı bırakan Orman Bakanı, geçen yıl Rus şirketle anlaştı... O uçakların Türkiye’deki arazi koşullarına uymadığını uzmanların ağzından yazdık..." diye uyarmıştı.