THK satış ofisi!

12 Ağustos 2021 Perşembe

Komşumuz Yunanistan’da iktidar sahipleri koltuklarını korumasını bilmedikleri gibi halka haddini bildirme gücünden de uzak görünüyor.

Orman yangınlarına müdahalede yeterli olmadığı için eleştirilen Yunanistan Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yorgos Kumentakis istifa etti. Başbakan Kyriakos Miçotakis de yine aynı nedenlerle halktan özür diledi.

Olacak şey mi? Eleştirenleri hain ilan et, olsun bitsin!

Türkiye’de ise yangınlara müdahalede geç kalma, teknik donanımda eksik olma konularını geçtik. Bu alandaki en güçlü kurum lime lime yok ediliyor, çürütülüyor, mal varlığına çökülüyor.

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Türk Hava Kurumu’nun (THK) başına gelenler bu iktidarın devleti nasıl çökerttiğini ortaya koyan en acı örnek.

1925’te kurulan THK’nin ilk yıllarda başlattıklarını daha önce ana hatlarıyla vurguladık. AKP iktidarı döneminde nasıl üstüne çöküldüğünü sadece birkaç örnek vererek aktaralım.

THK, AKP iktidara gelene dek, devletten bir kuruş almadan, başta kurban derileri olmak üzere fitre, zekât ve bağışlarla hizmet ediyordu. Havacılık eğitiminin yanında, tarıma ve orman yangınlarını söndürmeye katkı sağlıyordu. 2009’da uçak sayısı 20 idi. AKP gelir gelmez kurban derilerini toplama işini kendi çıkar çevresine yöneltti. 2010’da THK Vakfı kurup kurumun işleyişine paralel yapı ekledi. 2011’de THK Üniversitesi kuruldu. Kurumun olanakları buraya aktarıldı. Kurucu rektörün maaşının 250 bin lira olduğu söyleniyordu. Kendisi düzeltme yaptı, 110 bin dedi.

2019’da orman yangınlarını söndürme özelleştirildi. THK’nin bu ihaleye katılmaması sağlandı. Aynı yıl 11 kişilik THK yönetiminden 6 kişi istifa ettirildi. İçişleri Bakanlığı, 1 üye atayıp genel kurul yapılmasını sağlayabilirdi. Bunun yerine üç kişilik kayyum atandı. Cenap Aşçı başkanlığındaki kayyum heyetinin ilk işi şu oldu:

Yönetim kurulu, merkez denetim kurulu ve merkez disiplin kurulunu lağvetmek.

Yasası gereği onursal genel başkanlığını cumhurbaşkanının yaptığı kurum artık bütün denetimlerden uzak, her türlü işlemin yapılabileceği bir hal aldı. Türkiye’nin tüm il ve ilçelerinde şubesi olan kurumda itiraz eden şube kapatıldı.

Bu haldeki kurumun 80 milyon dolar kredi alması sağlandı. Bu paranın nereye gittiği belli değil. Ödemesi için ne yapmalı? Mallarını satmalı.

Daha geçen hafta zor durumdaki dört turizm şirketinin 8 milyarlık (1 milyar dolara yakın) borcunu yeniden yapılandırdılar. THK’yi borçlandırıp çökertiyorlar.

18 Ağustos 2021 Çarşamba günü Antalya, Burdur, Çanakkale, Çorum, Denizli, Edirne, Erzurum, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Aksaray ve Yalova’daki 44 taşınmaz satılacak.

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THK’nin orman yangını ihalesine konu olmak yerine bakanlıkla protokol yapması gerekirken tam tersi bir yol izlendi ve bu noktaya gelindi.

Yunanistan’da sorumlular istifa ederken bizde kimse istifini bozmuyor. Her biri taşınmaz siyaset ve ticaret varlığı!

Sırada THK’nin daha kıymetli bina ve arsaları var.

Böyle bir kurumu satış ofisine çevirenler mutlaka hesabını verecek.

Bütün mesele bunun Türkiye tüketildikten sonra olmaması. Sadece THK’nin başına gelenleri halkın anlamasını sağlamak bile iktidarı yolcu etmeye yeter.