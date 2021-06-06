Kahramanmaraş'ta silahlı saldırı
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda aynı aileden 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Elbistan ilçesi, Savaş Sokak'ta yaşayan aileye evlerinin bahçesinde oturdukları esnada A.Y. (32) tüfekle ateş açtı. Saldırıda A.A. (5), M.A. (3) ile A.A. (36), A.A. ve A.A. yaralandı.
KISA SÜREDE YAKALANDI
Yaralılar, ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güvenlik güçleri, şüpheli A.Y'yi kısa sürede yakaladı.
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