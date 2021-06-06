Kahramanmaraş'ta silahlı saldırı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda aynı aileden 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

AA
06 Haziran 2021 Pazar, 11:39
Kahramanmaraş'ta silahlı saldırı
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Elbistan ilçesi, Savaş Sokak'ta yaşayan aileye evlerinin bahçesinde oturdukları esnada A.Y. (32) tüfekle ateş açtı. Saldırıda A.A. (5), M.A. (3) ile A.A. (36), A.A. ve A.A. yaralandı.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Yaralılar, ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güvenlik güçleri, şüpheli A.Y'yi kısa sürede yakaladı.


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