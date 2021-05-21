Van'da elektrik şirketi aracına silahlı saldırı
Van'ın Edremit ilçesinde Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) ekibinin bulunduğu araca silahlı saldırı düzenlendi.
Van'ın Edremit ilçesine bağlı Süphan Mahallesi'nde Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) İlçe Şefliğine bağlı araç, seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradı.
Kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce düzenlenen saldırıda can kaybı yaşanmazken kurşunların isabet ettiği araçta hasar oluştu.
Polis ekipleri, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
VEDAŞ Bölge Müdürü Emrullah Okutucu, pompalı tüfekle yapılan saldırıda ölüm veya yaralanmanın olmadığını söyledi.
Araçta iki personelin bulunduğunu belirten Okutucu, "Arkadaşlarımız iş yerine gelirken silahlı saldırıya uğradı. Çok şükür olumsuz bir durum yok. Sadece aracın camları kırıldı. Polis ekipleri incelemelerini tamamladı, saldırıyı gerçekleştirenlerin en kısa zamanda yakalanacağını umuyoruz." dedi.
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