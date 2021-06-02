Mardin'de silahlı saldırı: 1 ölü 2 yaralı
Mardin'in Derik ilçesinde, otomobilden uzun namlulu silahla ateş açılan Diyadin Acar (42) yaşamını yitirdi, oğlu Eser (5) ile yeğeni Nureddin (7) Acar da yaralandı.
Mardin'in Derik ilçesinde, otomobilden uzun namlulu silahla ateş açılan Diyadin Acar (42) yaşamını yitirdi, oğlu Eser (5) ile yeğeni Nureddin (7) Acar da yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde, kırsal Alibey Mahallesi'nin Kurudere mezrasında meydana geldi. Diyadin Acar, oğlu Eser ve yeğeni Nureddin Acar ile tarlaya giderken, otomobildeki kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Uzun namlulu silahın kullanıldığı saldırıda Diyadin Acar ile oğlu ve yeğeni yaralandı. Mezra sakinlerinin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından sağlık görevlilerince ambulansla Şanlıurfa'daki Viranşehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Diyadin Acar, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Mezrada güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, kaçan saldırgan ya da saldırganların tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.
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