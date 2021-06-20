Kahvaltıda yumurta ve çay ikilisine dikkat!
Beslenme ve Diyet Uzmanı Veysel Ciğerli, "Kahvaltıda yumurta ile birlikte çay içilmesini yanlış buluyorum" dedi. Ciğerli, beraber tüketilen gıdalara karşı uyarılarda bulundu.
Uzmanlar, faydalı diye birlikte tüketilen besinlerin tam tersi bir etki oluşturabileceğine dikkati çekti.
Beslenme ve Diyet Uzmanı Veysel Ciğerli, "Meyveler sağlıklı besinler olarak değerlendirilse de birçok meyvenin aynı anda tüketilmesi kişiye hiçbir yarar sağlamayabilir. Hayvansal protein de hataların sık yapıldığı besin grupları içindedir. Bu sebeple, et, balık, tavuk ile süt, süt ürünleri ve yumurtayı ayrı tüketmeniz gereklidir. Soğan ile sarımsağı birlikte tüketmekten de kaçınılması öneriliyor. Bu ikilinin fazla tüketilmesi, ciltte lekelere, baş dönmesine ve midede hazımsızlığa yol açabiliyor. Çay ve kahvenin yemeklerle birlikte içilmesi ise alınan demir miktarını düşürüyor. Uzmanlar buradan yola çıkarak, bu içecekleri yemekten en az 45 dakika sonra içmeniz gerektiğini belirtiyor" dedi.
Yumurtanın demir içeriği ve vücutta emilimi açısından zengin bir hayvansal besin olarak değerlendirildiğini belirten Ciğerli, şöyle konuştu:
"Kahvaltıda tüketilen yumurta ile birlikte çay içilmesi ise yanlış bulunuyor. Bunun sebebi çayın içerisinde bulunan 'tanen' adlı maddenin demir emilimini azaltması olduğu belirtiliyor. Bu sebeple sağlık açısından yumurta-çay ikilisinin bir arada tüketilmemesi öneriliyor. İki asidik besinin bir arada tüketilmesi, zehirlenme riskinin ortaya çıkmasına sebep olabiliyor.
'YOĞURTLU YEMEKLERİN BU GIDALARIN TÜKETİLMESİ ÖNERİLMİYOR'
Yemeklerin yanında aynı anda tüketilen yoğurt ve turp, midede yanma ve ekşimeye yol açıyor. Bu durum beslenme ve sindirim açısından sorun anlamına geldiği için ayrı ayrı tüketilmeleri, vücudun yapısı açısından daha doğru bulunuyor. Yoğurtlu yemeklerin yanında sirke gibi ekşi gıdaların tüketilmesi de önerilmiyor."
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