İYİ Parti’den altyazılı 'Erdoğan' protestosu: Utanmadan helallik istiyoruz

14 Mayıs 2021 Cuma, 22:15

İYİ Parti, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 'helallik istediği' açıklamasını, ses ayarını kısarak ve parti fikirlerini alt yazı haline getirerek resmi sosyal medya hesabından paylaştı.

İYİ Parti’nin, Erdoğan’ın videosundaki görüntüye, altyazıyla eklediği mesaj şöyle:

"UTANMADAN, HEPSİNDEN HELALLİK İSTİYORUZ"

Kısıtlamalardan etkilenen esnaflarımızın bir kısmı ile turizm sektörümüze de bu zor dönemde ayakta kalabilmeleri için hiçbir desteği vermemenin utancı içerisindeyiz. Buna rağmen umutsuzluğa düşen gencimiz, siftahsız gün geçirdiği için intihar eden esnafımız ve çalışanlarımız yokmuş gibi utanmadan, hepsinden helallik istiyoruz.

"TÜRKİYE’Yİ YÖNETEMİYORUZ AMA SEÇİME GİTMEKTEN DE KORKUYORUZ"

Her bir vatandaşımızın kendisini sahipsiz hissetmesi için devletimizin tüm imkanlarını çarçur edip; üzerine de ‘Eğlen, aşılıyım’ maskeleriyle milletimizi aşağılamaktan da zerre geri durmayarak ciddiyetsizlikte zirveye çıktık. Nitekim uluslararası değerlendirmelerde, salgın döneminde vatandaşlarını en yaygın ve etkin biçimde ötekileştiren ülkeler arasında yer alıyoruz. Türkiye’yi yönetemiyoruz ama seçime gitmekten de korkuyoruz. O nedenle mecburen helallik istiyoruz…

İşte İYİ Parti'nin Twitter hesabından yapılan paylaşım: