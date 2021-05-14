İnce'den Erdoğan'ın 'helalleşelim' çağrısına yanıt: Haram olsun!

14 Mayıs 2021 Cuma, 18:07

CHP'den ayrılarak Memleket Hareketi'ni kuran Muharrem İnce, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, "Sıkıntıya düşen esnafımız olduysa hepsinden helallik istiyoruz" sözlerine sert sözlerle tepki gösterdi.



"HARAM OLSUN!"



"Devlet hem vergi hem helallik istemez!" diyen İnce, "İtibardan tasarruf olmaz diye diye helallik ister noktaya geldiniz. Çaresizlikten intihar eden insanların, namusuyla batan esnafın ahı var üzerinizde! Haram olsun!" diye yazdı.

İnce'nin Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle: