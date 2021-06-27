Kalbine korkuluk saplanan 12 yaşındaki çocuk kurtarıldı
Ağaçtan düşerek kalbine korkuluk saplanan 12 yaşındaki çocuğun kalbi durdu. Sedyenin üzerine çıkarak çocuğa kalp masajı yapan doktoru, "Çocuğa böyle bir müdahale gerçekten ilk oldu" dedi.
Yalova'da, kalbine 13 santimetre korkuluk demiri saplanan ve kalbi duran 12 yaşındaki Hamza Dağ kalp masajıyla hayat döndü. Doktoru Opr. Dr. Sarkhan Hasanov, “Hepimizin çocuğu var, orada kendi çocuğumuzu görüyoruz. O an elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz” dedi.
16 Haziran’da, Adnan Menderes Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kardeşiyle birlikte komşusundan izin alıp erik ağacına tırmanan Hamza Dağ, ayağının kaymasıyla düştü. Ağacın dibindeki bahçe korkuluklarının üzerine çakılan Dağ’ın kalbine 13 santimetre demir korkuluk saplandı. Korkuluktan kendisi kurtulan Dağ, evine kadar yürüdü. Annesi Yadigar Dağ, bir özel hastaneye götürdü. Yolda kalbi duran Hamza Dağ'a, hastanede müdahale yapıldı. Sedyenin üzerine çıkan Opr. Dr. Sarkhan Hasanov, Dağ'ı kalp masajıyla yeniden hayata döndürdü. Acil ameliyata alınan Dağ, bir hafta yoğun bakımda kaldıktan sonra normal servise çıkarıldı.
'ÇOCUĞUN KALBİ DURMUŞ, SOLUNUMU YOK, HİÇBİR ŞEYİ YOK'
Sedyenin üzerinde dakikalarca kalp mesajı yaparak Hamza’yı hayata bağlayan Hasanov, yaşadığı olayı anlatarak, “Acil servisten çağrıldım. Acile çağrılıyorsak açık travmadır, kalp yaralanmasıdır. Hemen koşarak aşağı indim ve küçük çocuğu gördüm. O anda kalp masajı yapılıyordu hastaya. Ne oldu ne bitti orada bir sorduk, bir yaralanması varmış, korkuluk demiri saplanmış kalbine. Önemli olan kararı verip uygulamak. Atladım sedyenin üzerine, kalp masajı yaparak. Çocuğun kalbi durmuş, solunumu yok, hiçbir şeyi yok. Dakikalar önemli burada. Bir dakika bile kaybetmek istemedik. Hemen acil ameliyathaneye aldık” diye konuştu.
Çocuğu daha sonra ameliyata aldıklarını belirten Hasanov, şunları söyledi:
“Apar topar masaya alıp, göğüs kemiğini keserek kalbi açtık. Maalesef kalpte, sağ karıncık diyoruz, orada yaralanma mevcuttu. Onardık, tamir ettik. Çocuğa böyle bir müdahale gerçekten ilk oldu. Çünkü çocuk olunca her şey değişiyor. Hepimizin çocuğu var, orada kendi çocuğumuzu görüyoruz. Artık orada elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Tabii meslek icabı erişkinler de oldu, tecrübemiz oldu bu konularda ama çocuk ilk kezdi. Sonuçtan çok mutluyuz, gerçekten çok mutlu olduk sonuçtan.”
Video Haberler
- Kazada can pazarı: Ölü ve yaralılar var
- Antalya’da doktoru ölüme götüren anlar kamerada
- Marmara'da deniz salyası istilası devam ediyor
- Velilerin 'aç, aç' tezahüratıyla kapı gence açıldı
- AKP'li belediyenin zabıtalarından esnafa darp kamerada
- Sınava 1 dakika geç kaldı, 1 yılı gitti
- Dört saniye ile bir yıl kaybetti
- Adayların yardımına polis ekipleri yetişti
- 4 dakika geç kaldığı için sınava alınmayınca isyan etti
- Fare deliğinden girdi, minibüsü soydu
En Çok Okunan Haberler
- 48 dakika bekletildi, binlerce liralık cezayı öğrendi
- Cumhur İttifakı erimeye devam ediyor
- Bir imzayla bütün birikimleri gitti
- 'İki doz aşı olsanız da…'
- Soylu için Erdoğan'a baskı yapan ismi söyledi
- Ankara'da polis kontrol noktasına ateş
- Dilipak'tan Sizi cemaat kurtarır mesajı
- Marmaris'teki yangından acı haber
- Baklavacı Seyitoğlu'ndan karşı hamle
- Galatasaray 'ihraç' için düğmeye bastı!