Kamu bankaları 15 ay sonra döviz fazlası verdi

Yabancı para net döviz pozisyonunda 13 Aralık 2019'dan bu yana ilk kez geçen hafta artıya geçen kamu bankalarının döviz pozisyonu 5 Mart haftasında 105 milyon dolar fazla verdi.

cumhuriyet.com.tr
11 Mart 2021 Perşembe, 15:28
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Kamu bankalarının yabancı para net genel pozisyonu 13 Aralık 2019'dan bu yana ilk defa artıya geçerek 5 Mart itibarıyla 105 milyon dolar oldu.

Veriler Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun haftalık bülteninde yer aldı.

Kamu bankalarının yabancı para net genel pozisyonu 7 Ağustos 2020'de en yüksek 12.24 milyar dolar seviyesini görmüştü.

Kaynak: Reuters 


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