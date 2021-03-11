Kamu bankaları 15 ay sonra döviz fazlası verdi

11 Mart 2021 Perşembe, 15:28

Kamu bankalarının yabancı para net genel pozisyonu 13 Aralık 2019'dan bu yana ilk defa artıya geçerek 5 Mart itibarıyla 105 milyon dolar oldu.

Veriler Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun haftalık bülteninde yer aldı.

Kamu bankalarının yabancı para net genel pozisyonu 7 Ağustos 2020'de en yüksek 12.24 milyar dolar seviyesini görmüştü.

Kaynak: Reuters