Kamu bankaları yeni bir kredi paketi hazırlıyor

28 Mayıs 2020 Perşembe, 12:52

Kamu bankaları yeni bir kredi paketi açıklamaya hazırlanıyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle ortaya çıkan ekonomik durgunluğa son vermek, yerli üretimi desteklemek ve talebi canlandırmak için kamu bankaları tarafından hazırlanan bir dizi kredi paketi, kamu bankalarının ortak açıklamasıyla yarın kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

Bloomberg HT'den Burak Karagöz'ün haberine göre yarın açıklanması beklenen paketin detayları ise şöyle;

-Orta gelirli vatandaşlar için düşük faizli uzun vadeli konut kredisi

-Otomotiv sektöründe azalan talebin önüne geçebilmek için özellikle Türkiye’de üretilen marka ve modellerde yerli üretimi desteklemek için uygun şartlarda düşük faizli ve uzun vadeli kredi

-Sosyal ihtiyaçların finansmanının uygun şartlarda sağlanmasının yanı sıra Türkiye’de üretilen elektronik, beyaz eşya, mobilya, ev tekstili-çeyiz ve motosiklet-bisiklete yönelik uygun şartlarda kredi

-Yaz mevsiminin gelmesiyle beraber hem turizm sektörünün desteklenmesi hem de başta emekliler olmak üzere çalışan kesimin tatil yapabilmesine olanak sağlamak amacıyla tatil kredisi

Bu ana başlıklar altında yarın açıklanması beklenen kredi paketlerinin faiz oranlarının piyasa koşullarının altında düşük olması beklenirken vadelerinde uzun olması planlanıyor.

Önümüzdeki haftadan itibaren devreye girecek kredi paketleriyle sektörlerin nefes almasına olanak sağlanırken vatandaşın da rahatlatılması hedefleniyor.

Kaynaklar kredi paketlerinde yaşanacak ilgiye göre ikinci etapta özel bankalarında konuya dahil olabileceklerinin altını çizdi.