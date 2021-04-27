TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Tam kapanma ancak ve ancak tam destekle olur
TİP Genel Başkanı Erkan Baş, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan tam kapanma kararıyla ilgili, "Tam kapanma ancak ve ancak tam destekle olur." eleştirisini yöneltti.
Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek tam kapanma sürecinde vatandaşlara destek verilmesini istediklerini belirtti.
TİB lideri Erkan Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın eşinin sahibi olduğu şirketin aracı kuruma 100 liraya sattığı 5 litrelik dezenfektanı Ticaret Bakanlığına 175 liraya sattığının ortaya çıktığını belirtti.
DEZENFEKTAN SKANDALI
"Ticaret Bakanlığını dolandıran bir Ticaret Bakanı ile karşı karşıyayız." diyen Baş, şunları kaydetti: Bu ticaretten dolayı devletin kasasından 9 milyon lira çıkmıştır. Bu çok önemli bir yolsuzluk olarak tarih sayfalarına yazılacaktır. Bu suçtur ve biz bunun takipçisi olacağız. Bizim bir tarzımız var. O yüzden lafı eğip bükmeden konuşuruz. Yaşanan tablonun toplamında ortaya çıkan, bu iktidar ülkeyi batırıyor.
"HİÇ KİMSE KARŞIMIZA ÇIKIP 'KAYNAK YOK' FALAN DEMESİN"
Salgını yönetmek yerine vatandaşın algısını yönetmeye vakit harcadığınız bu zamanda, dükkanını açamayan küçük esnaf ne yapacak? İnatla bu soruları sormaya devam edeceğiz. İnsanlar evlerinde kalacaklarsa yaşamlarının garanti altına alınmasını istiyoruz.
Tam kapanma ancak ve ancak tam destekle olur. Hiç kimse karşımıza çıkıp 'Kaynak yok' falan demesin.
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