Kamu emekçisine ‘Ayağa kalkmadın’ soruşturması

14 Mayıs 2021 Cuma, 04:00

Tunceli İl Özel İdaresi’nde Harita Kadastro Teknikeri olarak görev yapan Özgür Kılıç hakkında İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yıldırım’ın ziyareti sırasında ayağa kalkmadığı için disiplin soruşturması açıldı. Kılıç’a kınama cezası verildi. Savunma hakkının ihlal edildiğini ve kendini savunmasının engellendiğini kaydeden Kılıç, verdiği itiraz dilekçesinde cezanın bozulması ve kaldırılmasını istedi.

Nazif Yıldırım, 19 Mart 2021 tarihinde birimlere yaptığı rutin denetimlerde Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan proje odasına da gitti. İddiaya göre Kılıç, proje odasında masada oturarak ayağa kalmadı. Bunun üzerine Kılıç hakkında “masada oturarak, kurum üst yetkilisini muhatap almayarak, görmezlikten gelip, ayağa kalkmayarak saygısız davranış içerisinde bulunduğu” iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Tunceli İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan soruşturmada Kılıç hakkında kınama cezası verildi. Vali Yardımcısı V. Muhammed Emin Nasır imzalı kararda, “savunmanın yeterli görülmediği” belirtildi.

KILIÇ’TAN İTİRAZ DİLEKÇESİ

Karara itiraz eden Kılıç ise masasının üzerinde kalemle çizim yaptığı sırada Yıldırım’ın geldiğini ve bu yüzden kendisini görmediğini belirterek “Gelişini görmemin mümkün olmadığı esnada bana yüksek sesle ‘Günaydın beyefendi’ diye seslendiği an kendisini fark ettiğim, kafamı kaldırıp ‘Günaydın müdür bey hoş geldiniz’ diye cevap verdiğim, bu süreçte saygı kurallarına aykırı bir tavrımın olmadığı, kendisinin ‘Neden ayağa kalkmıyorsun geldiğimi görmedin mi’ demesi üzerine söylenen sözün ve söyleme üslubunun şaşkınlığı içerisindeyken genel sekretere ‘Çalıştığım için gelişinizi görmedim, bu nedenle kalkamadım’ diyerek cevap verdiğim, bunun üzerine aynı odayı kullandığımız mesai arkadaşım Yalçın Ateş’in yaşanan diyalogları ifadelerimizde belirtmiş olmamıza rağmen genel sekreter tarafından hakkımda soruşturma başlatılmıştır” dedi.

Kılıç, itiraz dilekçesinde söz konusu soruşturma sürecinde ve ceza verilirken bazı usul ve esaslara uyulmadığını kaydederek savunmanın yetersiz görüldüğüne ilişkin bilgi verilmediğini aktardı. Kılıç, dilekçede, “Savunma hakkım bilerek ve isteyerek ihlal edilmiş, bilgi edinme hakkım elimden alınmıştır. Disiplin Kurulu ve Disiplin Amirleri yönetmeliği ve ek çizelgeye göre İl Özel İdaresi’nin disiplin amiri Vali veya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri’dir. Amirlik yetkisi devredilmeyecek yetkiler arasında olduğundan Vali Yardımcısı tarafından verilen ceza, usul açısından hatalıdır” ifadelerini kullandı.