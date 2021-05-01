Valinin İskilipli anmasına soruşturma izni verilmedi

01 Mayıs 2021 Cumartesi, 04:00

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve Kuvayı Milliyecilere “asi” diyen, Milli Mücadele karşıtı faaliyetlerde bulunan Teali İslam Cemiyeti’nin başkanlığını yapan ve vatana ihanet nedeniyle idam edilen İskilipli Atıf’ın mezarındaki anmaya katılan Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve İskilip Kaymakamı Muharrem Eligül hakkında soruşturma izni verilmedi. Çorum Cumhuriyet Savcılığı, “eylemlerin kişisel nitelikte olduğunu”, Samsun Cumhuriyet Savcılığı ise “soruşturulması gereken suç unsuru bulunmadığını” savundu.

Milli Mücadele karşıtı Teali İslam Cemiyeti’nin başkanlığını yapan, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e ve Kuvayi Milliyecilere “asi” diyen ve vatana ihanet nedeniyle idam edilen İskilipli Atıf, 4 Şubat’ta, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, İskilip Kaymakamı Muharrem Eligül, AKP Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, AKP’li Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’ün katılımı ile mezarı başında anılmıştı. Çorum Valiliği, anmayı, sosyal medyadan “İskilipli Mehmet Atıf Hoca şehadetinin 95. yıldönümünde mezarı başında dualarla anıldı” sözleri ile paylaşmıştı. Anmada konuşan AKP’li Kavuncu, “İskilipli Atıf Hoca, talimatla kurulan, idam mangaları, sabıkalı İstiklal Mahkemeleri’nin verdiği karar neticesinde haksız ve hukuksuz bir şekilde idam ediliyor. Vatanı, milleti, inancı uğruna canını feda eden Atıf Hoca’yı zulmen idam eden zihniyetin bir özür borcu vardır” demişti. Tepkiler üzerine Meclis’te basın toplantısı düzenleyen Kavuncu, Atıf için “iadei itibar” çağrısı yapmıştı. Vali Çiftçi ise eleştirilerin ardından Atıf’ı “ilim, aksiyon ve dava adamı” olarak nitelendirerek “Ben İskilip’te yaptığımız anmanın doğru olduğunu, haklı olduğunu, yapılması gerektiğini düşünüyorum” demişti. Büro-İş Sendikası ve Eğitim-İş Sendikası konuyu yargıya taşımıştı.

‘EYLEMLER KİŞİSEL NİTELİKTE’

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, Vali Çiftçi ve Kaymakam Eligül’e ilişkin incelemesini tamamladı. Çiftçi ve Eligül hakkında “anayasayı ihlal”, “görevi kötüye kullanma”, “suçu ve suçluyu övme” suçlarını işledikleri ve “Atatürk Aleyhine Suçlar Hakkında Yasaya muhalefet ettikleri” iddiasıyla şikâyetçi olunduğu anımsatılan incelemede, Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, dosyayı, “Çiftçi ve Eligül’ün mülki idare amiri olmaları ve eylemlerinin kişisel nitelikte olması nedeniyle yetkisizlik kararıyla Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdiği” kaydedildi. “Çiftçi ve Eligül’ün anma programına katılmalarından ibaret eylemin herhangi bir suçun yasal unsurunu oluşturmadığı ve soruşturulması gereken suç unsuru bulunmadığı” savunulan incelemede, “soruşturmaya yer olmadığına” karar verildi.