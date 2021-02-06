Kamu İhale Kurulu’nun iptal ettiği ihaleyi Beykoz Belediyesi tekrar yaptı: Arkadan dolandılar

06 Şubat 2021 Cumartesi, 03:00

Beykoz Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü, 26 Kasım 2020 tarihinde “2021 ve 2022 yıllarına ait muhtelif cins ve miktarlarda iş makinesi ve araç kiralama hizmet alımı işi” ihalesi yaptı. İhale, şikâyet üzerine 14 Aralık 2020 tarihinde KİK tarafından iptal edildi. Kurul, kararında “ihaleye katılımı engelleyici ve rekabeti daraltıcı nitelikte düzenlemeler” saptadı. Benzer ihale bu kez 30 Kasım 2020 tarihinde belediye şirketi BEYTAŞ tarafından yapıldı. “2021 - 2023 yılları arasında kullanılmak üzere muhtelif cins ve miktarlarda araç kiralama işi” ihalesini 5 milyon 844 bin 960 lira bedelle Sarılar İnşaat ve Elektrik şirketi aldı.

İhaleler, belediyenin şubat ayı meclis toplantıları gündemine de geldi. Mecliste konuşan ilçe belediyesinin CHP’li meclis üyesi Cemal Sataloğlu, “İhale kapsamında çalıştırılacak araç parkının farklı tür ve uzmanlıklar kapsamındaki araçlardan oluştuğu idarece tüm araç parkı tek bir dosyada birleştirilerek katılımcı sayısının kısıtlandığı gerekçesiyle ihaleye itiraz edilmiş ve bu itiraz haklı görülerek ihale iptal edilmiştir” ifadelerini kullandı. Sataloğlu, özetle şöyle konuştu: “Sanki bu ihale konusu iş ile ilgili hiçbir şey olmamış gibi, KİK’i adeta yok sayarak hukuk arkadan dolanılıp BEYTAŞ üzerinden tekrar ihale yapıldı. Üstelik iptal edilme gerekçeleri dikkate alınmadı. Hazırlanan şartnamede sert yüzey temizleme ve kanal açma aracının ve mobil mutfak aracının yakıtı yükleniciye ait. Diğer 14 aracın yakıtı ise idareye ait. Toplam 16 araç 3 yıl için kiralanacak sizce hangi tutar ile sözleşme imzalanmıştır? 5 milyon 844 bin 960 lira, artı KDV ile sözleşme imzalanmış. Yani KDV dahil yaklaşık 7 milyon lira. 16 araç kirası için yılda yaklaşık 2 milyon 350 bin lira kiralama tutarı ödeyecek BEYTAŞ. Beykozlu esnaf siftah yapmıyor. 16 araç kiralaması için 3 yılda toplam yaklaşık 7 milyon lira ödenir mi? Teftiş kurulunu BEYTAŞ’ın yaptığı işlemleri incelemeye ve görevini yapmaya davet ediyorum.”