Kanada'da çocuklara onaylanmamış Moderna aşısı uygulayan sağlık yetkilileri özür diledi

01 Haziran 2021 Salı, 16:21

Kanada'nın Britanya Kolumbiyası eyaletinde aşılama kampanyası yürüten sağlık yetkililerinin, 18 yaş altındaki 12 çocuğa henüz bu yaş grubu için onaylanmamış olan Moderna aşısını uyguladığı ortaya çıktı.

Ancak Moderna'nın yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı geliştirdiği aşının henüz 18 yaş altı yaş grubu için onay almadığı biliniyor.

Sputnik'te yer alan habere göre olayın ortaya çıkmasının ardından sağlık yetkililerinden kamuoyuna yönelik özür açıklaması geldi.

Ayrıca, halihazırda kullanılan koronavirüs aşılarından yalnızca Pfizer/BioNTech aşısı, Kanada'da 12 ila 17 yaş arası çocuklarda kullanılmak üzere onaylandı.

Fakat Kanada'da bazı yetkililer, çocukların herhangi bir yan etki geliştirme durumlarının olmadığını belirterek, Moderna'nın yetişkinleri Covid-19'a karşı koruduğu gibi çocukları da koruduğu ve benzer yan etkileri tetiklediğini öne sürüyor.