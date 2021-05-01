DSÖ, Moderna koronavirüs aşısının acil kullanımına onay verdi
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dün yaptığı yazılı açıklamada, Moderna koronavirüs aşısına acil kullanım onayı verdiklerini belirtti.
DSÖ dün yaptığı açıklamada, “Bugün DSÖ, Moderna COVID-19 aşısını (mRNA 1273) acil kullanım için listeledi” ifadelerini kaydetti. Moderna, DSÖ listesindeki acil durum onayı alan beşinci aşı oldu.
DSÖ onayı, ülkelerin Covid-19 aşılarını ithal etmek ve uygulamak için kendi düzenleyici kurumlarının onaylarını hızlandırmalarına olanak tanıyor.
Aşı, aşıların popülasyonlarda kullanımı için önerilerde bulunan DSÖ'nün Stratejik Aşı Uzmanlar Grubu (SAGE) tarafından gözden geçirilmiş ve SAGE, 25 Ocak 2021 tarihli ‘ara önerilerinde’ aşıyı 18 yaş ve üstü tüm yaş grupları için önermişti.
Moderna’ya, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (CDC) tarafından 18 Aralık 2020'de acil kullanım izni verildi ve 6 Ocak 2021'de Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından Avrupa Birliği genelinde geçerli pazarlama izni verildi.
Video Haberler
- İmamoğlu'ndan videolu 1 Mayıs mesajı
- En kötü ihtimalle Türkiye'deyim dedi, tepki yağdı
- Bombacılar Habertürk TV yayında: Tam dibimizdeymiş!
- Kütahya'da iki TIR çarpıştı: 2 ölü
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler
- Tam kapanmanın ilk gününde metrelerce araç kuyruğu
- Esenyurt’ta satırlı sopalı ‘laf atma’ kavgası
- Mehmet Öz'den kız kardeşine yeni suçlama
- Küçük çocuktan kova ile bateri şov
- Canlı yayında attığı tweetleri inkar etti
En Çok Okunan Haberler
- Tekeller 'yasak kalktı' dedi, bakanlık açıklama yaptı
- AKP'ye büyük şok! Son ankette partilerin oy oranı
- Cüneyt Arkın zor günleri anlattı: Ekmeğe bakarak uyurdum
- En kötü ihtimalle Türkiye'deyim dedi, tepki yağdı
- İstanbul Valiliği'nden 1 Mayıs kararı
- Soylu'dan alkol yasağına ilişkin açıklama
- Erdoğan kararı damadı için imzaladı
- Alkol satan zincir mağazalara ceza!
- Alkollü içki yasak çünkü...
- Polis, seyir halindeki motor sürücüsüne kaskla vurdu