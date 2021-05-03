Genco Erkal'dan İkizdere direnişine destek
Rize’nin İşkencedere Vadisi’nde Cengiz İnşaat tarafından yapılmak istenen taş ocağına karşı devam eden nöbet eylemine sanatçılardan destek sürüyor. Son olarak bir destek mesajı da Genco Erkal'dan geldi. Erkal, Nazım Hikmet'in şiirini anımsatarak "Akarsuyun, meyve çağında ağacın, serpilip gelişen hayatın düşmanına karşı İkizdere direniyor" dedi.
AKP’ye yakınlığı ile bilinen Cengiz İnşaat’ın, Rize İkizdere’de bulunan İşkencedere Vadisi’nde yapmak istediği taş ocağına karşı halkın direnişi sürüyor. Söz konusu taş ocağına karşı nöbet eylemi başlatan yurttaşlara sanatçılar da destek veriyor.
Son olarak, İkizdere halkına bir destek de sanatçı Genco Erkal'dan geldi. Erkal, nöbette olan yurttaşlar için sosyal medya hesabından bir destek mesajı yayımladı.
"DAVANIZI YÜREKTEN DESTEKLİYORUM"
Erkal, paylaşımında "Sevgili İkizdere köylüleri, haklı davanızı yürekten desteklediğimi, mücadeleniz boyunca, sonuna kadar yanınızda olduğumu bilmenizi isterim" ifadelerini kullandı.
NAZIM HİKMET'İN ŞİİRİNİ HATIRLATTI
Paylaşımında İkizdere direnişinden bir fotoğraf da paylaşan Erkal, mesajında Nazım Hikmet'in "Onlar ümidin düşmanıdır sevgilim..." şiirine de atıfta bulundu. Erkal, "Akarsuyun, meyve çağında ağacın, serpilip gelişen hayatın düşmanına karşı İkizdere direniyor" dedi.
Genco Erkal'ın paylaşımı şu şekilde:
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