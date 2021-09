Kanser tedavisi gören Juventus futbolcusu Bryan Dodien, hayatını kaybetti

Juventus, İtalyan ve Dünya futbolunun yıldız adaylarından biri olarak görülen Bryan Dodien'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yaklaşık 5 yıldır kanserle mücadele eden Dodien'in 17 yaşında hayatını kaybettiğini açıklayan Juventus, derin bir üzüntü duyduklarını belirtti.

Bryan Dodien, kanser nedeniyle 2017'de futbola ara verdikten sonra 2019'da tekrar yeşil sahalara dönmüş, ancak hastalığı tekrar nüksedince futbola tekrar ara vermek zorunda kalmıştı.

Juventus'un eski yıldızlarından Paul Pogba, genç futbolcunun hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medyada paylaşımı yaptı. Paul Pogba yaptığı paylaşımda, "Çok savaştın, güçlüydün ve herkese örnek oldun. Özleneceksin dostum Bryan" ifadelerini kullandı.

The saddest of news. My thoughts and prayers are with all of your close ones. Losing a loved one is never easy but I’ll never forget you.



Hai lottato tanto, sei stato forte, un esempio per tutti. Ciao piccolo amico mio.



RIP Bryan, you will be missed. ?? pic.twitter.com/K5FrBi0In8